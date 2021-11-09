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Российские ИТ-компании делятся опытом автоматизации тестирования полного цикла

Все больше российских ИТ-компаний приходят к необходимости внедрения автоматизации тестирования полного цикла. В рамках данного подхода, QA-подразделения реализуют не только написание автоматизированных тестов, но и внедряют инфраструктурные решения, позволяющие организовать доступ к управлению тестированием и его результатам всей команде в режиме реального времени.

Одной из комплексных систем управления тестированием, позволяющей объединить ручное и автоматизированное тестирование, является Allure TestOps — разработка Qameta Software, ИТ-стартапа из Санкт-Петербурга.

Пользователи данной системы рассказывают о том, как платформа помогает автоматизировать рутину, уменьшить сложность тестирования и сократить длительность релизного цикла в СМИ и блогах.


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