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Голосовой помощник от МТТ поможет осваивать школьную программу в комфортном режиме

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса АО «МТТ» разработал уникального голосового помощника для «Учи.ру» - одного из российских EdTech-проектов. Цифровой помощник, собранный на платформе VoiceBox от МТТ, помогает контролировать качество образовательных программ и удобство работы с платформой, а также продавать новые услуги.

Голосовой помощник от МТТ предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для автоматизации коммуникаций с аудиторией. Благодаря открытому API он может быть интегрирован с любой информационной системой компании, что позволяет повысить качество обслуживания и эффективность бизнес-процессов. Кроме того, платформа VoiceBox от МТТ позволяет использовать для озвучивания сообщений не только голоса профессиональных дикторов, но и голоса сотрудников компании, с которыми привыкли общаться клиенты.

«Учи.ру» использует цифрового помощника для опроса пользователей портала и сбора информации о качестве полученных услуг. Также робот может предложить консультацию технического специалиста, сообщить о новых программах и акциях, соединить с оператором для детального обсуждения и оформления заявки на подключение новой услуги. По итогам таких опросов автоматически формируются отчеты, где можно детально изучить статистику и прослушать или прочитать отзывы клиентов.

«Раньше сбор обратной связи занимал почти 50% рабочего времени сотрудников контакт-центра и производительность была достаточно низкой – максимум 600 звонков в день. Сейчас эту функцию полностью взял на себя голосовой помощник, который совершает более 8000 звонков в день. Операторы же обрабатывают индивидуальные вопросы, связанные с работой платформы, а также общаются с клиентами, которые заинтересованы в новых программах обучения. Нам нравится и производительность робота и результаты кампаний. Сейчас мы рассматриваем еще несколько направлений работы, где планируем автоматизировать коммуникацию с клиентами и повысить продуктивность сотрудников», – отметил Святослав Федоров, продакт-менеджер контакт-центра компании «Учи.ру».

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