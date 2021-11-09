CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интеграция Testops
|

Эксперт оценил сложности в переходе к TestOps

Артем Ерошенко, разработчик из Qameta Software и независимый консультант по внедрению современных методологий в тестировании, на конференции Heisenbug рассказал о наборе систематических ошибок и заблуждений, возникающих при развитии тестирования в ИТ-компаниях.

«Даже в командах работающих согласно принципам DevOps, часто получается так, что отделы и коллективы оказываются в режиме работы “каждый сам за себя”, стараясь разделить ответственность за свои “части” пайплайна, обвесить их метриками и в случае провала устраивать охоту на ведьм. Все это приводит к возникновению колодцев экспертизы, снижению bus-фактора и удлинению цикла обратной связи», – делится наблюдениями спикер.

В докладе «Сказка о потерянном времени» Артем подробно рассказывает о том, как увеличить прозрачность процессов тестирования, наладить гибкую и эффективную коммуникацию и в результате увеличить не только скорость, но и качество релизных циклов.

Больше материалов о TestOps корреспонденты CNews подготовили в рамках совместного специального проекта TestOps: Тестирование будущего, созданного совместно с Qameta Software, ИТ-стартапом, известным репортинг-фреймворком с открытым исходным кодом Allure Report и системой управления качеством в DevOps-окружениях Allure TestOps.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров

В России создадут микропроцессор «Эльбрус» для суперЭВМ и Минобороны

Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia

Банкам разрешат уничтожать бумажные договоры с клиентами без их ведома

Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными

CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021