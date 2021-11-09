CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция ИТ в банках Мобильность
|

BenefittY предложил банкам новаторское решение для персонализации работы с клиентами через мобильные приложения

Команда BenefittY создала инновационное решение – платформу для интеграции программ лояльности ритейла в банковское приложение. Это позволит розничным клиентам банка получать персональные предложения, основанные на истории их покупок, а также применять выгоды по программам лояльности ритейла сразу с платежом по банковской карте или СБП.

В результате внедрения новой технологии, впервые в истории банк получит действительно динамическое приложение, точно учитывающее предпочтения и интересы каждого конкретного человека. Важно, что предлагаемое решение за счет персонализации одновременно стимулирует и потребительскую активность, и непосредственное использование банковских продуктов: число транзакций может вырасти до 30%, а возможность «бесшовно» предлагать каждому клиенту дополнительные банковские продукты (например, кредитование или рассрочку платежей) обеспечит их рост до 20%.

В свою очередь, ритейл – как крупные сети, так и небольшие предприятия – сможет размещать персональные предложения для участников своих программ лояльности сразу в банковском приложении, как он уже это делает в своих собственных мобильных приложениях. Таким образом, продавцы получат доступ к огромной аудитории клиентов банка, причем практически мгновенно. При этом ритейлеры смогут использовать как собственные инструменты персонализации, так и решения BenefittY.

Наконец, пользователи смогут видеть в банковском приложении в режиме одного окна все программы лояльности, участниками которых они являются, и получать по ним действительно персональные предложения. Это избавит потребителей от необходимости фильтрации назойливых рекламных сообщений в других каналах, которые, как правило, малорелевантны. По некоторым программам можно будет применять бонусы программ лояльности сразу с платежом, а также обмениваться друг с другом баллами и скидками от разных продавцов.

Особо отметим, что всю работу, необходимую для интеграции нового функционала в банковские приложения, BenefittY берет на себя – за счет развернутой и уже протестированной собственной ИТ-платформы. Более того, все переговоры с основными ритейл-сетями BenefittY также проведет самостоятельно, а далее, «в режиме одного окна», предоставит банкам и ритейлу возможность взаимодействовать друг с другом и осуществлять взаиморасчеты.

На практике, интеграция платформы с банковским мобильным приложением состоит из нескольких шагов. Во-первых, необходимо разместить в приложении банка ссылку на геокарту – с указанием всех партнеров, где предоставляются выгоды от банка и платежных систем («Мир», VISA, Mastercard, JCB) и с возможностью поиска по категориям. Отметим, что это решение является частью платформы и полностью готово к работе. Далее, создается (подключается) «полка» спецпредложений по различным категориям, куда ритейл таргетирует свои промо на обезличенные (без доступа к персональным данным) сегменты аудитории, подобранные по различным параметрам. Эти же предложения отображаются на карте в привязке к геопозиции. Наконец, проводится интеграция картхолдера/списка программ лояльности в банковское приложение. В итоге, пользователь может видеть все свои баллы лояльности в одном месте, получать уведомления об их сгорании и обменивать на другие баллы лояльности.

Пользователь банковского приложения может привязать свою банковскую карту к программам лояльности, и она станет его идентификатором при совершении покупки. При этом исчезает необходимость предъявлять бонусную карту или называть на кассе номер телефона – баллы программы лояльности ритейлера все равно будут начислены автоматически. Также, при оплате через систему быстрых платежей в мобильном приложении банка, покупатель может получить повышенные бонусы в программе лояльности продавца.

Еще одним преимуществом платформы BenefittY является возможность дополнительного заработка для банков за счет продаж своим клиентам – предприятиям малого и среднего бизнеса – готового облачного продукта для быстрого запуска собственных программ лояльности. Таким образом, на полку предложений в банке попадут не только оферы крупных сетей, но и малого бизнеса. А формирование персональных предложений от малого бизнеса на себя сможет взять BenefittY (с использованием собственных алгоритмов персонализации).

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров

В России создадут микропроцессор «Эльбрус» для суперЭВМ и Минобороны

Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia

Банкам разрешат уничтожать бумажные договоры с клиентами без их ведома

Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными

CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021