Astra Linux и «Аэродиск» подтвердили совместимость СХД «Восток» и комплекса средств виртуализации «Брест»

«Аэродиск» и ГК Astra Linux создадут интегрированное комплексное решение. Оно будет включать в себя линейку систем хранения данных «Восток» и программный комплекс средств виртуализации «Брест».

Проект стал следствием естественной динамики спроса на рынке, отмечаемой в рамках перехода на отечественные технологии. Востребованность российской ОС Astra Linux влечет за собой необходимость в развитии сопутствующей экосистемы, соответствующей требованиям импортозамещения. Одними из обязательных элементов в ее составе являются российские СХД (системы хранения данных) и инструменты виртуализации.

В свете этой тенденции компании приняли решение о создании связки продуктов по модели программно-аппаратного комплекса, где за аппаратную составляющую будет отвечать линейка СХД «Аэродиск Восток», а за программную в части виртуализации ресурсов – ПК «Брест».

СХД Аэродиск «Восток» — система хранения данных, полностью разработанная и произведённая в России. Она работает на процессорах «Эльбрус» и оснащена всей функциональностью ПО Аэродиск A-Core («умные» авто-снэпшоты, репликация, «тонкие тома», профили для приложений, файловый и блочный доступ, компрессия и дедупликация).

Программный комплекс средств виртуализации «Брест» — современный инструментарий для управления виртуальными структурами любой сложности с применением средств защиты Astra Linux Special Edition. Позволяет обеспечивать централизованное управление ИТ-ресурсами компании и учетными записями пользователей, в том числе создавать виртуальные ресурсы: машины, серверы в кластерах, хранилища данных, а также виртуальные сети.

Для синхронизации работы двух основных компонентов будущего решения в лабораториях «Аэродиска» был создан стенд из нескольких серверов под Astra Linux, работающих в связке с СХД Аэродиск «Восток» и ПО «Брест».

Тесты успешно завершились в сентябре 2021 г. Полная совместимость продуктов была проверена и подтверждена для файлового и блочного доступа в отказоустойчивой конфигурации.

«Более тесная интеграция наших решений позволит создать рабочую среду, в которой станет проще приводить ИТ-инфраструктуры заказчиков в соответствие требованиям импортозамещения. Неважно, создается ли ИТ-система организации «с нуля» или проходит через перестройку – связку наших решений и развернутую на их основе виртуальную среду можно использовать как площадку для размещения серверных ресурсов или виртуальных рабочих мест, чтобы далее полностью перевести их на российскую ОС», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Совместное решение обеспечит возможность создания виртуальных серверов со средой и ресурсами для разработки, тестирования и прототипирования ПО, а также развертывания решений в продуктивной среде.

«Надежные и производительные СХД в этом плане играют важнейшую роль, позволяя размещать рабочие нагрузки, для которых критически важен высокий уровень производительности для масштабирования при оптимизации работы сервисов и приложений. Объединение наших возможностей также позволит разворачивать гибридные среды из локальных серверных мощностей и «облачных» вычислительных ресурсов – одна из наиболее востребованных схем трансформации ИТ-ландшафта в рамках программ импортозамещения», — сказал Евгений Векшин, директор по продуктам ГК Astra Linux.