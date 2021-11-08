«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна уже более чем в 500 городах

Сегодня более чем в 500 городах России доступна услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома». Услуга предусматривает выделение городского номера, относящегося к определенному населенному пункту, что очень важно для компаний, ведущих бизнес в разных регионах России.

«Виртуальная АТС» не требует затрат на оборудование и обслуживание. «Ростелеком» предоставляет пользователям виртуальный многоканальный городской номер или номер 8-800. Для подключения достаточно иметь доступ в интернет и любое абонентское устройство: проводной или беспроводной SIP-телефон, стандартный офисный телефон в паре с VoIP-шлюзом, мобильное устройство (смартфон, планшет), персональный компьютер или ноутбук.

Современная услуга дает возможность распределять вызовы, организовывать контакт-центры и горячие линии, вести статистику и мониторинг звонков, записывать и анализировать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией. Также у виртуальной АТС есть дополнительные сервисы: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова. Интерфейс ИТ-решения прост и понятен, а опробовать его клиент может бесплатно в течение 14 дней.

«Виртуальная АТС может использоваться любым бизнесом. Одно из основных ее преимуществ — это сочетание минимальных затрат и быстрого масштабирования услуги по мере необходимости. В нашем случае дополнительное преимущество —оказание услуги на собственной сети, а также возможность выделения городского номера с местной нумерацией более чем в 500 городах», — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

Цифровая услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба: от стартапа до крупной национальной компании и государственных структур. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса. Им также доступен большой выбор дополнительных функций, включая мониторинг звонков и запись телефонных разговоров.