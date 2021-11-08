НИИ «Масштаб» рассказал об опыте построения ИТ-инфраструктуры на российских решениях

АО «НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» Госкорпорации «Ростех» приняло участие в Роуд Шоу, проходившем с 26 по 28 октября 2021 г. в городах Дальневосточного региона. Во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске состоялись конференции, посвященные решениям для гибридного офиса, а также вопросам импортозамещения. Представитель НИИ «Масштаб» Максим Ерофеев поделился с аудиторией успешным опытом внедрения эффективных решений в области импортозамещения для построения ИТ-инфраструктуры.

Опыт показывает, что многие компании продолжают сочетать работу из дома с работой из офиса. И, если год назад данная мера была вынужденной, то сейчас такой формат становится все более востребованным и называется «гибридный». Все большему числу компаний требуются эффективные решения для организации удаленных рабочих мест.

Одним из таких решений является экосистема виртуализации VeiL, включающая платформу серверной виртуализации ECP VeiL и решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов VeiL VDI. На базе виртуальных машин можно разворачивать различные прикладные приложения: почтовые и прокси-серверы, CRM системы, любые системы документооборота, серверы видеоконференцсвязи и многое другое. Продукты экосистемы виртуализации VeiL поддерживают мгновенное создание и утилизацию до 100 рабочих столов, обеспечивают подключение к рабочему столу из любой точки сети Интернет без потери качества отображения и времени отклика, предоставляют возможность использования профессиональных графических приложений (САПР, 3D-моделирование). ECP VeiL и VeiL VDI включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (ЕРРП).

В ходе выступления Максим Ерофеев также презентовал комплексное решение для организации защищенной видеоконференцсвязи АО «НИИ «Масштаб», в которое входит сервер ЗВКС IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO. Решение обладает широкими возможностями унифицированных коммуникаций, позволяет реализовать в режиме реального времени обмен сообщениями, включая голосовые звонки, видео, изображения, презентации и документы. Продукция имеет действующие сертификаты ФСТЭК России и Минобороны России, включена в ЕРРП, обладает статусом ТОРП. Стоит отметить, что решение успешно эксплуатируется российскими компаниями, а также зарекомендовало себя в качестве высокоэффективного инструментария в рамках организации удалённой работы.

«В рамках ужесточения политики импортозамещения и требований регуляторов все больший интерес у компаний вызывает продукция российских разработчиков, поддерживающая совместимость с оборудованием сторонних, в том числе иностранных производителей. В данных условиях выступление НИИ «Масштаб» получило широкий отклик не только у конечного заказчика, но и у компаний-интеграторов, ведущих комплексные проекты в регионе. Комплексный подход и поэтапная миграция с продуктов западных производителей на отечественные решения позволит нашим заказчикам адаптировать инфраструктуру предприятия под новые условия работы, сохраняя возможность совместной работы с решениями предыдущего поколения, а также обеспечивая минимизацию простоев и потерь в ходе перехода», - отметил Ерофеев.