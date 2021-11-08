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Huawei и «Инлайн груп» договорились о продвижении ЦОД в ключевые отрасли российской экономики

На прошедшей конференции Huawei Digital Community генеральный директор «Инлайн груп» Алексей Ромашкин и генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь (Xiao Haijun) подписали соглашение о расширении сотрудничества.

Партнеры договорились о совместном продвижении технологий и оборудования Huawei для создания ЦОД в банковско-финансовый сектор, нефтегазовую сферу, транспортный кластер и ритейл. Кроме того, были задекларированы намерения компаний о дальнейшем стратегическом сотрудничестве и развитии направления сетей, включая, но не ограничиваясь, Wi-Fi-6.

Сотрудничество Huawei и «Инлайн груп» началось в 2015 г. со статуса Silver Partner, а в 2017 г. компания получила наивысший статус — Huawei Gold Partner и специализации по IT и IP-инфраструктуре. В 2020 г. «Инлайн груп» завершила два больших телекоммуникационных проекта с использование оборудования производителя в ОАО «РЖД» и ПАО «Транснефть». На сегодняшний день в «Инлайн груп» работают более 20 сертифицированных специалистов Huawei, 9 из которых имеют наивысший статус HCIE. В России таким количеством HCIE обладает менее 10 партнеров Huawei. Кроме того, компания обладает статусами сервисного партнера 3 уровня для решений инженерной инфраструктуры ЦОД (Network Energy), передачи данных, серверам и СХД, а также статусом сервисного партнера в области сетевых коммуникаций (Datacom) 4 уровня.

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