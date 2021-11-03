Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams

Infor, специализирующаяся на отраслевых облачных решениях, объявила, что приложение Infor Coleman AI Digital Assistant для Microsoft Teams теперь доступно для всех пользователей. Цифровой ассистент Infor Coleman ранее был доступен через веб-браузер, мобильное приложение Infor Go и Amazon Alexa for Business.

С момента выхода приложения в общий доступ клиенты Infor могут взаимодействовать с Infor Coleman через Microsoft Teams. Это поможет облегчить внедрение цифрового ассистента в компаниях, которые уже используют Teams в своей повседневной работе.

Новые клиенты Infor, заинтересованные в приложении, могут активировать его прямо из магазина Teams. Существующим клиентам потребуется сначала активировать услугу через службу поддержки Infor.

Интеллектуальный цифровой ассистент Infor Coleman реализует диалоговый интерфейс на платформе Infor OS, которая лежит в основе решения Infor CloudSuites. Ассистент предлагает набор кастомизированных навыков, функции чата и обработки естественного языка (NLP).

Coleman использует развитый разговорный UX и возможности обработки естественного языка, дополненные по-настоящему глубокими отраслевыми знаниями, чтобы общаться и слушать, а в обозримом будущем и анализировать изображения. Все это – для повышения производительности труда сотрудников компаний. Цифровой ассистент Infor Coleman способен увеличить продуктивность персонала с помощью: консультирования. Ассистент может предоставлять пользователям аналитические данные, которые облегчают принятие решений; расширения возможностей. Infor Coleman может выступать в качестве партнера, расширяя возможности человека по выполнению работы и предоставляя информацию в моменты, которые критически важны для принятия решений; автоматизации. Он может взять на себя малозначимые повторяющиеся задачи, чтобы пользователи системы могли сосредоточиться на более важной работе; живых диалогов. Ассистент удобен в использовании благодаря продуманной системе взаимодействия с человеком.

Виньеш Субраманьян (Vignesh Subramanian), директор по продукту Infor Coleman, сказал: «В обстановке пост-пандемии удаленная работа и использование платформ для совместной работы, таких как Microsoft Teams, приобретают все большее значение. Внедрение цифрового ассистента Coleman в эту экосистему является наглядным подтверждение стремления Infor быть одним из лидеров технологических трендов. Мы рады предложить нашим клиентам возможность использовать единую чат-платформу для совместной работы с коллегами и для доступа к рабочей информации через защищенное приложение, такое как Infor Coleman для Microsoft Teams».