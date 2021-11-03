Постпродакшн-студия Антона Зудочкина внедрила СХД на базе RAIDIX

Компания принимает участие в создании продуктов для российских ТВ-каналов и онлайн-платформ. Рост числа проектов потребовал внедрения системы хранения данных на базе быстрого «софта», так как аппаратный RAID перестал отвечать требованиям по скорости и надежности доступа.

«До перехода на RAIDIX мы, как и многие, использовали RAID-контроллер. Со временем, когда объем данных достиг 1 ПБ, в работе контроллера начали проявляться существенные проблемы: так, в частности, длительность rebuild’а достигла значений, несовместимых с представлениями об эффективной обработке данных. Кроме того, аппаратный софт не обеспечивал высокой производительности. Учитывая стоимость данных и специфику деятельности нашей компании, было принято решение о переходе на СХД на базе ПО RAIDIX. Как показала практика, решение было верным», – отметил руководитель компании Антон Зудочкин.

Поставку ПО (была использована версия RAIDIX 5.0.1.3), его внедрение и все необходимые процедуры технической поддержки осуществляла компания FreeZza.