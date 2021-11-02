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Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе
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В Челябинской области пациентам будет помогать искусственный интеллект

Одна из ИТ-компаний региона, «Интерсвязь», внедрила технологии, которые в автоматическом режиме будут принимать звонки южноуральцев и записывать на прием к врачу, тем самым помогут достичь нового этапа в работе по созданию «бережливых» больниц и поликлиник.

В основе разработки – технологии разговорного искусственного интеллекта, они способны распознавать и анализировать речь человека и предлагать подходящий по смыслу вариант ответа.

«Доступность медицинских услуг — это один из важнейших аспектов, который показывает уровень развития общества, жизни в конкретном городе или стране. Именно поэтому необходимо быть открытыми к инновациям и активно вовлекать проекты по цифровизации в здравоохранение. Запуск данной технологии позволит более чем в два раза сократить нагрузку на специалистов, улучшить работу в медицинских учреждениях. Пациентам будет проще записаться на прием, очередь из телефонных звонков с внедрением искусственного интеллекта существенно сокращается», – сказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

В процессе общения система определяет тему обращения и самостоятельно записывает на прием: фиксирует необходимые данные о потенциальном больном, предлагает подходящее по геолокации медицинское учреждение и свободные дату и время. В случае, если человеку нужна консультация по узкому вопросу, его соединят с оператором, сохранив при этом все данные обратившегося. Это позволяет существенно сократить среднее время консультации – с двух минут до одной и, как следствие, увеличить количество обработанных оператором сообщений на 52%.

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