Navicon разработал систему бизнес-аналитики для Maxxium

Системный интегратор и разработчик Navicon разработал для Maxxium Russia новую аналитическую систему на базе Microsoft SQL Server. С помощью нее сотрудники компании могут ежедневно отслеживать финансовые показатели компании, а также результаты первичных продаж. Также специалисты Navicon внедрили в Maxxium облачную платформу Microsoft Power BI, которая предоставила возможность пользователям разного уровня – от финансового директора до аналитиков отдела продаж – самостоятельно создавать визуальные отчеты.

Компания Maxxium Russia является российским подразделением международного альянса двух компаний-производителей крепкого алкоголя – Beam Suntory Inc. и The Edrington. Ему принадлежат бренды The Macallan, Jim Beam, Highland Park, Courvoisier и другие.

Ранее сотрудники Maxxium использовали аналитическую систему, разработанную на базе Microsoft SQL Server 2012. Однако со временем поддерживать и развивать ее стало затруднительно. Кроме того, система перестала отвечать запросам специалистов финансового отдела и сотрудников отдела продаж и маркетинга, так как содержала не все данные, необходимые для реализации стратегии компании и выполнения операционных задач. Было решено внедрить новое аналитическое решение, быстро обрабатывающее и отдающее данные пользователям.

Проект реализовала компания Navicon. Ее специалисты за полгода разработали новую аналитическую систему, основанную на современной версии Microsoft SQL Server. Она включает в себя два блока – по финансам и продажам. Специалисты соответствующих отделов могут на ежедневной основе отслеживать и анализировать информацию о доходах и расходах, в том числе в виде P&L-отчетов, анализировать различные финансовые показатели, сравнивать фактические продажи бюджетом и прогнозами, а также детально анализировать данные о первичных продажах.

Также сотрудники Maxxium были заинтересованы в получении визуальной отчетности на основе данных из новой аналитической системы. Для этого Navicon внедрил в компании облачное решение Microsoft Power BI. Теперь, используя простые инструменты и более 30 отчетных форм, специалисты Maxxium могут самостоятельно генерировать отчеты, в том числе мобильные, с разной степенью детализации.

«Новое решение, разработанное для нас компанией Navicon, стало отличным базисом для дальнейшего развития аналитической культуры в компании. После его внедрения команда интегратора провела обучение: теперь наши сотрудники могут не только использовать созданные консультантами аналитические отчеты, но и в случае необходимости разрабатывать новые отчеты как в Power BI c использованием различных инструментов визуализации, так и в Excel», – отметила Ольга Бурдова, финансовый директор компании Maxxium Russia.