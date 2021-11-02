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Интеграция Инфраструктура Облака
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Cloud4Y открыл Smart Clinic доступ в защищенное облако

Smart Clinic обратилась в Cloud4Y, чтобы арендовать виртуальную инфраструктуру по модели IaaS и закрыть вопрос с хранением персональных данных. Поскольку точный объём ресурсов был неизвестен, провайдер предоставил клиники бесплатный тестовый доступ к инфраструктуре. Такое решение позволило выявить реальную потребность медицинского учреждения в облачных ресурсах, а также заранее устранить возможные сложности, которые неизбежно возникают при миграции локальной инфраструктуры в облако.

Кроме того, для сотрудников Smart Clinic был подготовлен обучающий курс по работе с виртуальной инфраструктурой. Это позволило руководителю медучреждения принять решение о дальнейшем сотрудничестве с Cloud4Y.

Из-за пандемии Covid-19 значительно вырос спрос на медицинские услуги, оказываемые в том числе и частными клиниками. Недостаточная производительность локальной инфраструктуры и необходимость в быстром масштабировании заставили медучреждения отказаться от привычного подхода к организации работы ИТ-инфраструктуры в пользу облачных решений. В их числе оказалась и компания Smart Clinic, которая работает с большим количеством пациентов, а потому нуждается в надёжной защите их данных.

Облачный провайдер предоставил клинике производительное виртуальное оборудование, а в рамках услуги «Облако ФЗ-152» — закрытый облачный контур, имеющий все необходимые аттестаты безопасности от ФСБ и ФСТЭК. Инженеры Cloud4Y помогли настроить виртуальную инфраструктуру и программное обеспечение для комфортной работы клиники, организовали миграцию локальной инфраструктуры в облако.

Миграция в защищённое облако Cloud4Y помогла Smart Clinic избежать нарушений, связанных с хранением персональных данных российских граждан. Наличие аттестатов УЗ1-4, 1К, 1Г подтверждает, что платформа корпоративного облачного провайдера подходит для размещения конфиденциальных данных до первого (высшего) уровня защищённости включительно. Тем самым закрывается вопрос о надлежащем уровне защиты ПДн компаниями, хранящими данные в облаке Cloud4Y.

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