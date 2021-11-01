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SUSE расскажет на CNews Forum об актуальных технологиях для управления мультикластерной средой Kubernetes

Возможности современного программного обеспечения изменили подход к ИТ-инфраструктуре предприятия. Актуальным вопросом стал переход к микросервисам, требующий развертывания надежной системы оркестрации контейнеров. Kubernetes стал во многом стандартом де-факто, однако он требует выстраивания сопутствующей инфраструктуры и методов организации его жизненного цикла. Справиться с этими задачами можно при помощи единственного в своем роде решения SUSE Rancher — современной и передовой платформы для управления кластерами Kubernetes.

Компания SUSE, крупнейший производитель свободного программного обеспечения на базе Linux, выступит партнером секции «Облачные технологии» CNews Forum. Владимир Главчев, Управляющий директор SUSE в России и СНГ, поделится экспертизой и расскажет о том, как решение Rancher поможет существенно упростить администрирование любыми сертифицированными дистрибутивами Kubernetes в любом окружении — от собственных ЦОДов до облаков и периферии — и сделать его более безопасным.

«Практически каждая организация рассматривает широкое использование облачных технологий как важную часть стратегии цифровой трансформации. Контейнеры и Kubernetes являются ключевыми компонентами этого перехода, но опыта их практического использования у многих пока недостаточно. Несмотря на быстрое совершенствование технологий, оркестрация контейнеров может оказаться сложной задачей. Для этого и предназначены решения SUSE Rancher, позволяющие получить все преимущества от использования современных контейнерных технологий. В том числе: значительно ускорить развертывание новых облачных приложений и упростить управление ими, облегчить модернизацию традиционных монолитных приложений и трансформацию их в гибкие облачные службы, помочь перенести существующие приложения в контейнеры для более эффективного использования существующей облачной инфраструктуры», — рассказал Владимир Главчев.

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