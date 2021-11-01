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Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group и «Ред ОС»

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» подтвердил совместимость операционной системы «Ред ОС» с серверным оборудованием Sitronics Group. Сертификат соответствия получен на серверы серии SIT SRH: SRH1221, SRH2221, SRH5221.

«Ред ОС» и серверы Sitronics Group формируют устойчивый технологический стек для целей импортозамещения, в том числе для перевода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные рельсы.

Запуск производства серверного оборудования от Sitronics Group серии SIT SRH стартовал в сентябре 2021 г. Серверы выпускаются в различных модификациях, подходят для поддержки работы баз данных и облачных приложений, реализации решений виртуализации, аналитики больших данных и высокопроизводительных вычислений. Полный цикл производства серверов осуществляется на заводе в Новосибирске. Оборудование успешно прошло тесты с ведущими российскими производителями программных продуктов.

«Совместимость с программным обеспечением компании «Ред софт», одного из крупнейших отечественных разработчиков ПО для управления серверами, позволяет нам поставлять полностью готовое решение российским предприятиям, перед которыми стоит задача цифровой трансформации и импортозамещения. Sitronics Group рассчитывает выпускать до 30 тыс. единиц оборудования в год и занять позиции крупного поставщика комплексных услуг и отечественного серверного оборудования», – сказал председатель совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

«Для успешного перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудования на объектах КИИ необходим системный подход. Замещать нужно все элементы ИТ-инфраструктуры без исключения – как клиентскую, так и серверную часть. Совместимость «Ред ОС» с новым серверным оборудованием от Sitronics Group предлагает рынку комплексное решение для целей импортозамещения. Наше сотрудничество – еще один шаг на пути к цифровому суверенитету страны. Благодарим партнеров за плодотворную работу», - сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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