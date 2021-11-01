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«Контур» создал сервис контроля и автоматизации продаж

В продуктовой линейке «Контура» появился новый сервис «Контур.CRM». Это решение для автоматизации продаж и управления данными о клиентах. CRM помогает повысить эффективность работы персонала и увеличить прибыль компании.

«Контур.CRM» обладает набором функций, которые автоматизируют работу отдела продаж: агрегация лидов из разных каналов привлечения; интеграция с IP-телефонией, почтой, «1C» и другими продуктами. Недостающие интеграции заказчик может выполнить либо сам, либо заказать; управление эффективностью работы персонала; проверка контрагентов по базам продукта «Контур.Фокус»; гибкие настройки доступа к данным; аналитическая подсистема для руководителей.

Ибрагим Юлдашев, руководитель проекта «Контур.CRM», сказал: «Наш продукт — «Контур.CRM» — делает процессы в продажах более прозрачными: менеджеру проще фиксировать коммуникации с клиентами, его руководителю проводить аналитику и контролировать эффективность. Кроме того, мы помогаем нашим клиентам с внедрением и обучением персонала, интеграцией с существующими на предприятии системами. Им не придется обращаться за этим к посредникам, это снижает стоимость владения нашим продуктом, что существенно важно в этом непростом деле».

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