Dynatrace примет участие в CNews Forum

Рынок APM растет невероятными темпами – больше 70% в год. Dynatrace – лидер квадранта Gartner 2021 в области APM решений. В 2021 г. команда вендора «Перформанс Эксперт» расскажет как APM оптимизирует работу не только крупных компаний, но и среднего и малого бизнеса.

Она представит продукт DESK – облачный сервис для мониторинга производительности, который доступен теперь не только большим игрокам.

Кроме того, с докладом выступит Константин Истомин – руководитель Центра компетенций платформ и сервисов мониторинга «Росбанк», который поделится результатами интеграции интеллектуальной системы мониторинга в работу компании.