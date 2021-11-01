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Aveva помогла Санкт-Петербургскому Горному университету создать единую среду моделирования технологических процессов

Санкт-Петербургский горный университет реализовал проект по созданию новых направлений исследований «Учебно-научного центра цифровых технологий» (УНЦЦТ), в рамках которого компания Schneider Electric создала кластерные зоны с использованием программной платформы Aveva. С помощью Aveva PRO/II Simulation, Aveva Dynamic Simulation, ROMeo Process Optimization удалось сформировать современную единую среду моделирования с гибкими возможностями для совместной работы кафедр и успешно выполнить несколько проектов в сфере цифровых технологий для промышленных предприятий.

Сегодня наряду с автоматизацией, машинным обучением и искусственным интеллектом, в горной отрасли широко применяются технологии динамического имитационного моделирования. Они позволяют, не экспериментируя над самим объектом, а только анализируя данные о нем, безопасно выполнять практически любые тесты, необходимые для получения точных оценок и объективных выводов. Согласно исследованию УНЦЦТ, 92% студенческих квалификационных работ в Санкт-Петербургском Горном университете пишется с использованием технологий динамического моделирования. Однако ранее для создания моделей каждая кафедра использовала разное программное обеспечение, отсутствовала интеграция данных, что не позволяло эффективно взаимодействовать и обмениваться знаниями.

Для решения существующих задач на базе УНЦЦТ компания Schneider Electric развернула кластерные зоны с использованием программного обеспечения Aveva. На первом этапе проекта с помощью шаблонов оборудования в системе Aveva была создана термодинамическая модель переливной станции. ПО продемонстрировало полную совместимость с системой автоматизации на лабораторной установке. Далее специалисты подключили дополненную реальность к динамической модели и получили подтверждение эффективности ее использования для визуализации особенностей технологического процесса. На основе полученных за время проекта результатов сотрудники центра пришли к выводу, что программное обеспечение не только успешно справляется с поставленными задачами, но и предоставляет ряд преимуществ.

Решение Aveva PRO/II Simulation упрощает процесс проектирования термодинамических моделей за счет предустановленных элементов оборудования для разных отраслей промышленности и удобного интерфейса. С помощью Aveva Dynamic Simulation пользователи могут преобразовать созданную термодинамическую модель PRO/II Simulation в высокоточную динамическую модель, используя проверенные термодинамические методы, при этом нет необходимости вводить данные повторно. Благодаря решению ROMeo Process Optimization можно отслеживать отклонение фактических показателей работы оборудования от стандартных значений, автоматически рассчитывать оптимальные параметры установок для максимизации эффективности и передавать их в системы управления.

Вместе все три решения помогли сформировать удобную многофункциональную среду для создания и управления технологическими процессами, а также позволили объединить модели и библиотеки данных всех кафедр университета по направлению динамического моделирования в одном месте.

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