CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интеграция
|

Артем Носенко, IBM – Как сделать использование облака своим стратегическим преимуществом?

1) Рынок большой, и лучше расширить свой взор.

По оценкам аналитиков в облаках пока еще выполняется до 20% рабочих нагрузок корпоративных клиентов, но уже почти половина компаний пользуются облаками и большинство из них используют облака 6-15 провайдеров. Только в России объем рынка публичных облачных услуг в 2020 г., по оценкам аналитиков IDC, достиг в $1,21 млрд.

2) Рынок меняется, знаний и возможностей часто не хватает.

Рынок быстрорастущий, сервисы на рынке развиваются стремительно, поставщики услуг меняют модели продаж. Уследить за изменениями и тенденциями заказчикам удается не всегда. Организация процесса контроля, соблюдения мер информационной безопасности и растущих требований регуляторов требует все больше ресурсов и автоматизации процессов. А команды DevOps, как правило, погружены в обслуживание повседневных запросов.

3) Что делать?

Как найти оптимальное решение? Как обеспечить эффективность бизнеса и при этом соблюсти требования регуляторов? Как сделать использование облака своим стратегическим преимуществом?

Вот некоторые возможные меры:

- Постоянно следить за развитием стека технологий, чтобы не стать заложником одной облачной платформы.

- Рассматривать использование мультиоблачной модели развертывания и технологий, позволяющих обеспечить управление и переносимость технологического стека между облаками и ЦОДами.

- Сотрудничать с лидерами мнений по вопросам информационной безопасности облаков, а также создания облаков для регулируемых индустрий.

Об этом, а также о новых возможностях платформы IBM Cloud и успешных историях использования публичного облака IBM заказчиками в России и других странах расскажет на форуме CNews 9 ноября 2021 г. Артем Носенко, ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ДИТ Москвы в 10 раз завысил штраф для ИТ-подрядчика

Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза

В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL

Власти выбирают главный российский процессор. Разработчикам отечественного ПО придется под него подстраиваться

Началось революционное объединение реестров ПО Минцифры и «железа» Минпромторга

Силовики допросили главу крупнейшей ИТ-компании России и обыскали его дом

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021