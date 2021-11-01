«Аэродиск» разработал инструмент для бэкапа виртуальных машин на KVM

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о разработке собственного инструмента для резервного копирования виртуальных машин «Якорь».

Разработка закрывает потребность в специализированном инструменте для бэкапа ВМ в средах виртуализации на основе программного решения KVM (Kernel-based Virtual Machine), которое используется в гиперконвергентной системе АЭРОДИСК vAIR и гипервизоре АИСТ.

При их создании компания исходила из того, что функциональность резервного копирования будет реализована средствами профильных вендоров. Как показала практика, несмотря на наличие функционала по бэкапу ВМ на базе KVM, ни одно из доступных на рынке решений не оптимально для выполнения этой задачи. Несмотря на то, что KVM массово используется сегодня в огромном количестве виртуализированных ИТ-инфраструктур, целевой системы резервного копирования под его специфику на рынке не представлено. Именно это обстоятельство и стало стимулом для разработки собственного решения силами команды специалистов «Аэродиска».

«Ситуация во многом схожа с проблемой резервного копирования ВМ в средах виртуализации от VMware, когда ни один инструмент из пула существующих не удовлетворял текущим требованиям вендора. Решение возникло только с появлением разработок от компании Veeam», — отметил генеральный директор «Аэродиска» Вячеслав Володкович.

Инструмент бэкапа ВМ «Якорь» на данном этапе не позиционируется как отдельный продукт для продвижения на рынке. Он выступает как дополнение к АИСТ и vAIR в качестве встроенной бесплатной утилиты, и кроме бэкапа ВМ на KVM никаких других функций с его помощью не выполняется.

«Мы не считаем “Якорь” инструментом конкуренции с решениями вендоров классических бэкап-инструментов. Наоборот, мы планируем его дальнейшую интеграцию с разработками ведущих российских компаний. Конечно, расширение возможностей запланировано: так, должна появиться возможность бэкапа на магнитные ленты. Если мы увидим потенциал, то будем рассматривать запуск community-версии для внешнего рынка. Однако на настоящем этапе “Якорь” решает задачу бэкапа собственных ВМ наших решений по виртуализации ИТ-ресурсов», — комментирует планы компании Вячеслав Володкович.

В настоящий момент завершаются финальные стадии тестирования «Якоря», а в ноябре 2021 г. он появится в новых дистрибутивах АИСТ, а также будет включен в обновление уже установленного у пользователей ПО для vAIR.