ОС​ Astra Linux​ для​ ARM-процессоров обеспечивает высокую степень доверия

ГК​ Astra Linux​ сообщает об успешной сертификации в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition для платформы​ ARM, реализующей функции системы управления базами данных и среды виртуализации.​

Получению сертификата предшествовал комплекс исследований. Результаты проверок показали, что Astra Linux Special Edition полностью соответствует критериям, изложенным в «Требованиях по безопасности информации, устанавливающих уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» —по второму уровню доверия, а также в «Требованиях безопасности информации к операционным системам» и в «Профиле защиты операционных​ систем типа А второго класса защиты. ИТ.ОС.А2.ПЗ». На основании технического заключения 07 октября 2021 г. был переоформлен сертификат соответствия №2557. Кроме того, в переоформленном сертификате прописано наличие в продукте функций системы управления базами данных и среды виртуализации. Это дополнительно подтверждает корректность применения встроенных средств виртуализации и СУБД в защищенных системах, а также реализацию мер защиты.

Таким образом, решение может применяться в ИТ-инфраструктурах, которые обрабатывают информацию ограниченного доступа, включая персональные данные, конфиденциальную информацию, сведения, составляющие служебную, коммерческую и государственную тайну, а также​ общедоступную информацию. ОС предназначена для устройств на базе архитектуры ARM, в том числе отечественных процессоров Baikal, востребованных среди заказчиков, реализующих планы ИТ-импортозамещения.

«Соответствие Astra Linux​ Special Edition​ требованиям регулятора является серьезным шагом к появлению отечественных доверенных программно-аппаратных платформ на набирающей все большую популярность во всем мире​ ARM-архитектуре. Сертификация подтверждает, что ОС позволяет обеспечить высокий уровень защиты информации и ИТ-систем, а ее совместимость с современными процессорами​ Baikal​ и наличие функций СУБД и среды виртуализации открывает перед заказчиками новые возможности в части развития импортозамещенных инфраструктур», — отмечает директор по продуктам ГК​ Astra Linux​ Евгений Векшин.​ ​ ​