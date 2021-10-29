Конструктор виртуальных ассистентов для служб поддержки Lia привлек 22 млн рублей от «Тилтех капитал»

Платформа-конструктор для автоматизации служб поддержки клиентов на основе машинного обучения Lia привлекла раунд от фонда «Тилтех капитал» (входит в инвестиционную группу «Тилтех»).

Сумма раунда составила 22 млн руб. Инвестиции будут направлены на расширение продуктовой матрицы и списка категорий партнеров, а также на выход на новые рынки.

Lia — самообучаемый конструктор виртуальных ассистентов и чат-ботов, которые берут на себя рутинные задачи службы поддержки. Для работы с платформой бизнесу не требуется наличие разработчиков в команде: для запуска потребуется всего лишь загрузить историю сообщений. Автоматизация клиентского сервиса занимает от двух недель до месяца. Сервис уже протестировал и показал жизнеспособность решения в таких областях, как foodtech, taxi, banking и пр. Сейчас решения Lia используют 19 партнеров, среди которых «Ситимобил», inDriver, «Сбермегамаркет», «Самокат», Whoosh, Urent и другие.

Продукт основан на собственных разработках компании в области машинного обучения и нейронных сетей. Виртуальный ассистент самообучается и действует по сложным сценариям: например, может отменить заказ, подсказать статус и ответить на попутные вопросы, помочь с оплатой или поговорить о жизни. Также он понимает естественный язык, умеет извлекать из речи имена, адреса, страны, периоды и даты.

Привлеченные инвестиции будут направлены на расширение продуктовой матрицы, в том числе на создание коробочной версии продукта, которая позволит работать с банками и телекомом, а также другими структурами, где службы безопасности запрещают хранить данные в облаке на стороне исполнителя. Также команда намерена расширить список категорий партнеров, а именно начать работать на рынках HR и доказательной медицины.

Также проект запланировал выход на новые рынки, в том числе в страны СНГ, Азии и Латинской Америки. В настоящий момент Lia работает на домашнем рынке с компаниями из России.

«Нам удалось найти наиболее развивающийся и прибыльный рынок для применения умного чат-бота. Сейчас компании теряют десятки миллионов в год на содержание службы поддержки, а с внедрением Lia стоимость содержание службы поддержки снижается в десятки раз», — сказал CEO Lia Валентин Тропин.

«Среди преимуществ компании Lia можно выделить сильную инфраструктуру, включающую в себя nocode-конструктор, который позволяет дополнять нейросеть новыми сценариями без навыков программирования и быстро развертывать систему: менее чем за год портфель клиентов компании пополнился крупнейшими игроками рынка FoodTech. Помимо сильного технического решения, в команде сильные sales — выходцы из «Яндекс.такси», которые открывали это направление в Казахстане», — отметил управляющий партнер «Тилтех капитал» Илья Кобяков.