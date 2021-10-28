CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения
|

SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021

Ежегодное мероприятие «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра» пройдет 9 ноября 2021 г. в Москве. На нем планируется определить лауреатов премии CNews Awards 2021. Победитель будет назван непосредственно на церемонии вручения по результатам прямого электронного голосования присутствующих.

SberCloud претендует на победу в номинации CNews «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» с кейсом АО «ОХК «Уралхим», в котором сервисы SberCloud.Advanced помогли просто и быстро провести цифровую трансформацию предприятия.

«Уралхим» – одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, предприятие занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, один из крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. Перед специалистами SberCloud была поставлена задача создать корпоративное хранилище данных — основу для бизнес-аналитики, искусственного интеллекта и цифровой трансформации химической компании.

Для решения задачи использовались сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced, которая насчитывает более 50 IaaS/PaaS облачных продуктов и предоставляет бизнесу все возможности современных облачных технологий — от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.

Главными критериями определения лауреата в каждой из номинаций стали значимость проекта для страны, отрасли, заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня; инновационность разработок в области ИКТ.

Номинантами премии стали компании, предложившие в этом году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России — и при этом только полностью завершенные в 2021 г., либо ставшие этапом крупных проектов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза

Госсистема учета преступности появится с опозданием на год

Искусственный интеллект заявил о приемлемости пьяного вождения и убийства людей

Как сформировать цифровую корпоративную культуру

«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии»

Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021