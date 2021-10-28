SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021

Ежегодное мероприятие «CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра» пройдет 9 ноября 2021 г. в Москве. На нем планируется определить лауреатов премии CNews Awards 2021. Победитель будет назван непосредственно на церемонии вручения по результатам прямого электронного голосования присутствующих.

SberCloud претендует на победу в номинации CNews «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» с кейсом АО «ОХК «Уралхим», в котором сервисы SberCloud.Advanced помогли просто и быстро провести цифровую трансформацию предприятия.

«Уралхим» – одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, предприятие занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, один из крупнейших отечественных производителей аммиака, карбамида, азотных удобрений. Перед специалистами SberCloud была поставлена задача создать корпоративное хранилище данных — основу для бизнес-аналитики, искусственного интеллекта и цифровой трансформации химической компании.

Для решения задачи использовались сервисы облачной платформы SberCloud.Advanced, которая насчитывает более 50 IaaS/PaaS облачных продуктов и предоставляет бизнесу все возможности современных облачных технологий — от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.

Главными критериями определения лауреата в каждой из номинаций стали значимость проекта для страны, отрасли, заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня; инновационность разработок в области ИКТ.

Номинантами премии стали компании, предложившие в этом году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России — и при этом только полностью завершенные в 2021 г., либо ставшие этапом крупных проектов.