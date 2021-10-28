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Microsoft рассказала о планах в сфере устойчивого развития

Microsoft сделала ряд анонсов, касающихся стратегии устойчивого развития корпорации. Они стали следующим этапом на пути компании к отрицательному уровню выбросов углерода к 2030 г. и помощи клиентам в обеспечении собственной углеродной нейтральности.

Так, платформа Microsoft Cloud for Sustainability становится доступной в режиме публичного предварительного доступа. Это комплексное цифровое решение, которое помогает организациям анализировать свой экологический след и проактивно сокращать выбросы.

К 2024 г. Microsoft на 95% сократит использование воды в своих дата-центрах с испарительным охлаждением. Кроме того, компания развивает исследования в области жидкостного охлаждения. Оно может способствовать созданию более производительных чипов, работающих при более высоких температурах, позволяя не использовать при этом воду для охлаждения.

Microsoft проводит исследования и разработки для адаптации своих дата-центров к экосистеме. Компания анализирует, как центры обработки данных влияют на местность, и как ее можно было бы восстанавливать. Кроме того, компания изучает новые низкоуглеродные материалы для проектирования зданий и в партнерстве с Carbon Leadership Forum опубликовала исследование о таких вариантах, как структурные трубы из мицелия (грибов), которые помогут снизить выбросы углерода и изменить климатический профиль строительных конструкций. А внутренний проект компании Project Zerix продвигает исследования в области биоразлагаемого пластика, устойчивых печатных плат и биобетонных материалов для решения проблем устойчивого развития на всех этапах жизненного цикла ЦОД.

Microsoft работает с подрядчиками цепочки поставок облачных услуг над сокращением выбросов третьего типа. В рамках инициативы по уменьшению выбросов третьего типа – то есть всех косвенных выбросов, связанных с операционной деятельностью – ведущие поставщики Microsoft сообщили о сокращении своего общего следа на 21 миллион метрических тонн эквивалентов углекислого газа (CO2e) согласно циклу отчетности Carbon Disclosure Project (CDP) за 2020 г. Microsoft расширила число поставщиков, участвующих в программе, и углубила уровень собственной вовлеченности.

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