«Аэродиск» расширил интеграцию СХД с платформой Openstack

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, завершил комплекс работ по расширению интеграции своих решений с экосистемой инструментов управления облачной инфраструктурой Openstack.

Openstack — комплекс инструментов на базе свободного программного обеспечения для создания и управления инфраструктурными облачными сервисами и хранилищами. Он стремительно набирает популярность в российском госсекторе, у операторов крупных ЦОДов, а также среди производителей решений для виртуализации. Openstack широко используется, прежде всего, как оркестратор для управления инфраструктурой и виртуальными компонентами сложных масштабных ИТ-сред.

В русле этих тенденций «Аэродиск» в середине 2021 г. запустил проект по расширению интеграции своих продуктовых линеек и Openstack-инструментов до максимально возможного уровня. Проект предполагал реализацию новых возможностей взаимодействия через организацию блочного и файлового доступа инструментов платформы к СХД.

Базовый объем интеграции между решениями «Аэродиска» и Openstack на файловом уровне, а также частично на блочном присутствовал и ранее. Однако на блочном уровне функциональность передачи данных по протоколу Fibre Channel была проработана в «минимальной комплектации». Блочные хранилища данных по FC позволяют обеспечивать высокий уровень производительности ИТ-систем, за счет чего часто применяются для задач виртуализации.

Для раскрытия всего потенциала взаимодействия платформы и СХД «Аэродиск» в новой модели интеграции был разработан собственный Cinder-драйвер, отвечающий за работу блочного хранилища. Его конфигурация учитывает особенности функциональности и архитектуры систем хранения данных «Аэродиска» с учетом различных моделей поддержки отказоустойчивости и балансировки рабочих нагрузок.

«Расширение интеграции наших решений с Openstack позволит охватить новый сегмент клиентов: крупные ЦОДы, которые являются инфраструктурной основой для проектов Гособлака, предоставляющие виртуализованные ИТ-ресурсы конечным заказчикам. Также эта интеграция позволяет нашим СХД успешно взаимодействовать со всеми популярными российскими решениями виртуализации – Tionix, «Скала-р», zVirt и другими», — отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

По итогам проекта осенью 2021 г. состоялась поставка первой полностью Openstack-совместимой системы «Аэродиска» в крупную госкомпанию, внедрение решения завершится до конца года.