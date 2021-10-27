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«Диасофт» представила решения для расчета графиков платежей по финансовым продуктам

«Диасофт» разработала решение в микросервисной архитектуре для расчета графиков платежей по кредитам, банковским гарантиям, факторингу и другим финансовым продуктам – «Расчет потоков платежей». Оно входит в состав платформы развития Digital Q.Consumer и позволяет рассчитывать графики платежей, а также даты и значения иных денежных потоков.

Решение позволяет осуществлять расчет по запросам фронт-, миддл- или бэк-офисных систем финансовой организации. Перенос функции расчета платежей в централизованное решение позволяет снизить затраты на поддержку схожего функционала в различных системах, уменьшить нагрузку на них, при необходимости – быстро вносить изменения в алгоритмы расчетов.

Благодаря экспертизе «Диасофт» в области поддержки банковского законодательства в разрабатываемых программных продуктах финансовые организации могут быть уверены в том, что алгоритмы расчетов в новом решении «Расчет потоков платежей» будут учитывать все актуальные требования регулятора, отмечают в компании.

Кирилл Тиханов, руководитель продуктового направления «Кредиты и резервы», «Диасофт», сказал: «В 2021 г. мы наблюдаем рекордные темпы роста розничного кредитования: по прогнозам экспертов, рост ипотеки и потребкредитования в России по итогам года может превысить 20%. Сегмент корпоративного кредитования также демонстрирует устойчивый рост. В этих условиях банки сталкиваются с проблемой массового расчета графиков платежей по растущему числу новых кредитных заявок. Кроме того, регулярно возникает необходимость перерасчета графиков по уже имеющемуся кредитному портфелю в связи с регулярными изменениями законодательства и другими факторами. Следуя потребностям рынка, мы разработали производительное, легко масштабируемое, отказоустойчивое решение для централизованного расчета графиков платежей. В первую очередь, мы ориентировались на самый востребованный функционал – расчет графиков платежей по кредитам, но решение возможно использовать для любых финансовых сервисов, предполагающих регулярные выплаты».

«Расчет потоков платежей» реализован на современном технологическом стеке в микросервисной архитектуре. Это обеспечивает быстрое увеличение производительности путем горизонтального масштабирования, оперативное обновление без перебоев в работе решения, непрерывную доступность решения для пользователей – 24/7. Для моделирования бизнес-процессов в решении используется технологическая low-code платформа Digital Q.BPM, входящая в экосистему цифровой трансформации компании «Диасофт». Digital Q.BPM позволяет быстро, гибко и просто настраивать новые процессы и вносить изменения в существующие процессы по расчету графиков платежей.

Программный продукт «Расчет потоков платежей» может использоваться как в сочетании с другими продуктами «Диасофт», так и с решениями сторонних вендоров.

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