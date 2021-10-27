Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы

Cisco представила ряд новых возможностей комплекса Webex, платформы для гибридной работы. Новые функции для проведения совещаний и обмена сообщениями гарантируют равное присутствие участников, где бы они ни находились. Новые устройства для совместной работы в диапазоне от персональных домашних и офисных рабочих пространств до комплексных совещательных пространств, а также новое портфолио Webex Events обеспечивают поддержку гибридных мероприятий. Кроме того, совместимость Webex с решениями всех остальных ключевых вендоров для удаленной работы позволит пользователям сотрудничать, используя те платформы и устройства, которые они предпочитают, для бесшовного взаимодействия

«Технологии умеют многое, и главное — они соединяют людей по всему миру и уравнивают их шансы, — сказал Джиту Пател (Jeetu Patel), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и совместной работы компании Cisco. — Представленные инновации Webex знаменуют существенный прогресс наших усилий, направленных на то, чтобы помочь заказчикам раскрыть потенциал гибридных сотрудников, предложить им новые методы совместной работы и создать инклюзивную атмосферу».

За последние 12 месяцев Cisco представила более 1 тыс. новых возможностей для Webex. Текущий анонс посвящен решениям для гибридных сотрудников, рабочих мест, мероприятий и ИТ-коллективов.

Организация благоприятной гибридной рабочей среды, ориентированной на комфорт и инклюзивность: адаптивная аудиофункциональность на основе искусственного интеллекта с устранением отвлекающих факторов. На громкость звука во время совещаний влияет размещение, и это особенно остро ощущают дистанционные участники и те, кто находится дальше от микрофона. Эта проблема решается с помощью функции оптимизации всех голосов optimize for all voices, которая выравнивает уровень звука независимо от местоположения. Функция выбора говорящего speaker selectivity теперь различает целенаправленную речь и фоновые шумы, удаляя отвлекающие звуки; победа над выгоранием и стимуляция вовлеченности. Новые функции Collaboration Insights помогают бороться с усталостью сотрудников и расширяют зону личного комфорта. Функция connections позволяет просмотреть персональную информацию, включая 10 наиболее часто контактируемых сотрудников за неделю, новые должности и местоположение коллег и т.д. Функции well-being и cohesion в составе People Insights дают командам возможность увидеть анонимные характеристики режима рабочего времени, эмоциональные рейтинги и целевые показатели времени непрерывной работы. Например, менеджер, увидев низкие рейтинги и рост числа сотрудников, работающих по вечерам, может заблаговременно принять меры для исправления ситуации; снятие стресса и предотвращение усталости от совещаний. Пользователям Webex Suite теперь доступна функциональность Thrive Reset. Ее действие основано на результатах исследований, показывающих, что отойти от стресса можно за 60-90 секунд. Пользователи Webex могут использовать как предлагаемые в функциональности мультимедийные ресурсы разной тематики, так и загрузить собственные фото, которые помогут расслабиться, успокоить дыхание, подумать о чем-то хорошем, переформулировать проблему или просто встать и потянуться; асинхронное общение для минимизации совещаний. В среднем на совещаниях берут слово только 48% участников. Когда участники находятся в разных часовых поясах и когда необходимо сократить число совещаний, функция асинхронного общения Vidcast дает возможность записать, просмотреть и прокомментировать событие в удобное время. Сейчас функция Vidcast доступна для бета-тестирования на сайте vidcast.io, интеграция с приложением Webex планируется весной 2022 г.

За столом переговоров все равны, и неважно, где стоит этот стол: расширенные интеллектуальные видеофункции. Чтобы улучшить восприятие совещания дистанционными участниками, новая функциональность People Focus, который появится в декабре, обеспечит повышенную четкость и оптимизацию передачи жестов и мимики присутствующих. В начале 2022 г. планируется дальнейшее совершенствование интеллектуальных функций Webex-камеры для улучшения качества отображения присутствующих в переговорных комнатах. В том числе, участники совещания будут выведены на экран в отдельных рамках независимо от того, какой сервис используется для проведения совещания; устройства для персонализации рабочего места. Новое устройство Webex Desk Mini позволяет легко и просто создать рабочее место где угодно, предлагая при этом гибридным работникам все возможности Webex Desk — но в миниатюрном формате. Webex Desk Mini — это интерактивный дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1080p, HD-камера с углом обзора 64°, полнодиапазонная акустика и микрофонный массив с подавлением фонового шума. Впервые Cisco предлагает Webex Desk Mini – 24-дюймовый терминал Webex Desk в различных цветах: (First Light, Carbon Black, Woodland Green, Nordic Blue, Desert Sand). Они будут доступны для заказа в начале 2022 г. по рекомендованной розничной цене $1695 (облачная акционная цена $999) и $2495 (облачная акционная цена для клиентов Webex $1249) соответственно; виртуальная доска и расширенные возможности для совместного творчества. Webex Whiteboarding позволяет использовать виртуальные доски — создавать их, выбирать, редактировать, передавать результаты — для совместной работы с кем угодно, в том числе с теми, кто не работает в вашей организации. Участники совместного проекта могут безопасно делиться идеями с помощью любого устройства — смартфона, планшета, ноутбука или сенсорного Webex-устройства, включая новые Webex Board Pro. Интегрированная система видеоконференцсвязи Webex Board Pro оснащается двумя камерами 4K, направленной акустикой и сенсорными экранами 55 или 75 дюймов. Webex Board Pro будет доступна для заказа в ноябре по рекомендованной цене $11995 (55”) и $19995 (75”).

Гибридные события для любой аудитории: масштабируемые гибридные мероприятия. После приобретения Socio Labs и Slido Cisco представила расширенное портфолио Webex Events, которое позволяет организовать любые гибридные события любого масштаба — от вебинаров до многосессионных мероприятий и конференций. Доступна функциональность управления гибридными событиями, включая оформление бейджей и билетов, монетизацию и сетевое подключение. Используя Webex Webinars, заказчик может принять до 10 тыс. участников в режиме вебинара и до 100 тыс. — в режиме веб-трансляции. Интеграция Webex Events с технологией Slido для проведения опросов, викторин и сессий ответов на вопросы повышает активность и вовлеченность участников; синхронный перевод для глобальных аудиторий. Webex Events позволяет организаторам многоязычных совещаний и мероприятий запланировать неограниченное число языковых каналов с переводчиками. Участники выбирают язык при подключении к мероприятию.

Гибкие и безопасные процессы для совместной работы отовсюду: бесшовное общение с любым устройством или платформой. Webex-устройства операционно совместимы с решениями всех остальных ключевых вендоров для удаленной работы, что обеспечивает открытое и инклюзивное взаимодействие с заказчиками, которые могут использовать для совместной работы самые разнообразные устройства и приложения; встраиваемые приложения для непрерывных рабочих процессов. Чтобы пользователям не приходилось переключаться между приложениями во время Webex-совещаний и передачи сообщений, запланирована интеграция в Webex более 60 партнерских решений. Сейчас непосредственно в Webex доступны Smartsheet, Hacker Rank, Thrive Reset, Miro и Mural. В ближайшие месяцы будут добавлены приложения других партнеров; контроль и диагностика. ИТ-службы обеспечивают функционирование процессов совместной работы в Webex с помощью решений Cisco Meraki Insight и ThousandEyes. Эти инструменты позволяют быстро выявить и диагностировать проблемы в домашней или корпоративной сети, у сервис-провайдера, в интернете или в облаке. Решение Meraki Insight проводит анализ с применением искусственного интеллекта и позволяет определить, где находится источник проблемы. Мониторинг процессов цифрового взаимодействия с помощью агентов ThousandEyes Webex Agents дает ИТ-службам беспрецедентный обзор и позволяет быстро выявлять, диагностировать и устранять проблемы производительности.