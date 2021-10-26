Varonis защитит данные в облачных хранилищах, управляемых Panzura CloudFS

Varonis обеспечит защиту данных в облачных хранилищах, управляемых системой Panzura CloudFS. Платформа кибербезопасности Varonis, предназначенная для защиты корпоративных данных от несанкционированного доступа и киберугроз, интегрирована с глобальной системой управления облачными хранилищами Panzura CloudFS 8 Defend.

Хранение данных в облаке стало для множества компаний технологическим стандартом. Однако само по себе использование облачных хранилищ, будь то общедоступные, частные или гибридные системы, не способно обеспечить надежную защиту от действий вымогателей, промышленного шпионажа или инсайдеров. Сотрудничество Varonis и Panzura предоставляет пользователям доступ к системе защиты информации, включая персональные данные и коммерческую тайну.

Panzura CloudFS обеспечивает целостное представление пользовательских данных, в том числе и в тех случаях, когда для их размещения используются разные облачные хранилища: публичные, частные или гибридные, вне зависимости от локаций, в которых они базируются.

Интеграция с платформой кибербезопасности Varonis открывает для пользователей Panzura возможности для автоматического мониторинга и классификации данных, защиты от угроз, связанных с проникновением в инфраструктуру программ-вымогателей, активностью инсайдеров, а также мониторинга аномального поведения благодаря поведенческому анализу.

Возможности платформы кибербезопасности Varonis доступны для пользователей Panzura, начиная с версии CloudFS 8 Defend.

Благодаря этой интеграции неструктурированные данные организаций получили надежную комплексную защиту от киберугроз с возможностью масштабирования. Компании, использующие Panzura CloudFS 8 Defend, теперь могут сформировать единый источник данных, хранящихся в нескольких облачных системах и локациях, объединенный единой файловой системой и не требующий репликации.

«Платформа Panzura CloudFS используется множеством заказчиков во всем мире для управления облачными инфраструктурами. Теперь эти компании получили не только надежный инструмент для работы с данными, но и комплексную систему защиты, которая не только реагирует на инциденты, но и предотвращает их при помощи интеллектуального мониторинга данных, от контроля доступа и до анализа изменений в структуре массивов данных. Интеграция Panzura CloudFS и платформы кибербезопасности Varonis поможет заказчикам организовать надежную оборону облачных хранилищ данных вне зависимости от сложности их распределенной или информационной структуры», – сказал директор по маркетингу Varonis Systems Дэвид Гибсон.