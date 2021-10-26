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«Таможенная карта» представила новые сервисы для участников ВЭД

«Таможенная карта» презентовала операционную систему тамо. Система представляет собой набор сервисов, упрощающих таможенное оформление.

«Таможенная карта» выступила официальным партнером Международного таможенного форума-2021. В ходе форума генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов презентовал операционную систему тамо, которая предлагает комплекс услуг для участников ВЭД. Система открывает пользователям возможности декларирования импорта, прохождения практических курсов по ВЭД, а также предлагает базу знаний по таможенному оформлению; консультации по таможенным процедурам, юридическую поддержку по вопросам трансграничной торговли.

Совместно с банком «Открытие» платежная система «Таможенная карта» провела мастер-класс на тему «Как управлять изменениями в международной торговле?». Спикерами форума стали Владимир Ивин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России, Елена Черникова, основатель компании «Культура инноваций», Юлия Зуйкова, начальник управления ВЭД департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие», Борис Нейман, генеральный директор компании PAL – официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com в России

Эксперты обсудили роль инноваций в жизни государственных и частных компаний и управление изменениями в международной торговле. В ходе опроса участников мастер-класса выяснилось, что уже сегодня более 50% предпринимателей используют цифровизацию сервисов.

«"Таможенная карта" уверенно следует заданному ФТС курсу на цифровизацию. Уже сегодня мы предлагаем импортерам и экспортерам, бизнесу любого уровня погрузиться во вселенную тамо и сделать ВЭД проще. Благодаря миру тамо предпринимателям будет легче вывести бизнес на международный рынок и адаптировать его под текущие реалии», — отметил Андрей Возмилов.

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