Подтверждена совместимость анализатора кода Solar appScreener с «Ред ОС»

Разработанный компанией «Ростелеком-Солар» инструмент статического анализа кода Solar appScreener успешно прошел тестирование на совместимость с «Ред ОС», операционной системой на основе ядра Linux. Корректность работы подтверждена двусторонним сертификатом.

Solar appScreener и «Ред ОС» сертифицированы ФСТЭК России и включены в Единый реестр отечественного ПО, что подтверждает их соответствие требованиям информационной безопасности и допускает применение в государственных информационных системах.

Solar appScreener – анализатор безопасности приложений, который позволяет эффективно выявлять уязвимости и недекларированные возможности благодаря статическому анализу не только исходного кода, но и исполняемых файлов. Это единственный SAST-инструмент с поддержкой 36 языков программирования и бинарного статического анализа (9 расширений исполняемых файлов).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№3751).

«Импортозамещение – одна из приоритетных национальных задач. Государство стимулирует развитие российских информационных технологий, поддерживая переход государственных структур и госкомпаний на отечественные разработки. Одна из задач «Ростелеком-Солар» как участника российского ИТ-рынка – помочь организациям осуществить беспрепятственный и безопасный переход на отечественное ПО. Технологическое партнерство с разработчиками отечественных операционных систем – для нас важный шаг в этом направлении», – отметил Даниил Чернов, директор Центра Solar appScrener компании «Ростелеком-Солар».

«Создание независимой ИТ-инфраструктуры – главная задача рынка информационных технологий. Именно ИТ-специалисты должны развивать безопасную экосистему, обеспечивая полноценность внедряемых стеков. Полноценность для нас как для разработчика операционной системы «Ред ОС» означает соответствие нашего продукта запросам заказчиков, в том числе по совместимости со специализированным ПО, каким, например, является Solar appScreener. Благодарим партнеров за сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.