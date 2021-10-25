В Mytracker появился новый бесплатный инструмент для прогноза LTV по универсальному доходу

Пользователи Mytracker (проект VK) из сферы электронной коммерции теперь могут прогнозировать универсальный доход за период от одного до шести месяцев. Новый бесплатный инструмент предиктивной аналитики позволяет строить прогноз на уровне пользователя приложений на Android и iOS.

Решение позволяет владельцам мобильных приложений в сфере электронной коммерции прогнозировать универсальный доход – финансовые поступления, которые не могут быть переданы сервису стандартным способом (доход от рекламы, in-app платежи или списания подписки). К таким доходам относятся офлайн-платежи или покупки, совершенные с помощью электронных платежных сервисов (например, VK Pay).

Предиктивная модель позволяет строить прогноз по доходу на уровне пользователей, а не устройств. Такой подход дает возможность прогнозировать универсальный доход, даже если покупатель использует разные устройства.

Решение, основанное на алгоритмах машинного обучения, предсказывает прибыль магазина за период от одного до шести месяцев. По данным платформы, точность прогноза составляет 88%. Инструмент также позволяет сегментировать аудиторию по уровню дохода и оценивать влияние разных сценариев коммуникации (например, всплывающих окон с выгодными предложениями) на изменение показателей выручки.

Новый инструмент работает на базе S2S API. С его помощью события по проекту (например, авторизация пользователей, платежи и другие) передаются через запросы к API. Загруженные данные включаются в статистику, которая доступна в интерфейсе Mytracker.