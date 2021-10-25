«Совтех» на более чем 50% сократил расходы на автоматизацию техподдержки и выездного сервиса благодаря Okdesk

ГК «Современные технологии» («Совтех»), чтобы автоматизировать процессы сервиса и техподдержки, перешла с Creatio на специализированную help desk систему Okdesk. Это позволило «Совтеху» более чем на 50% сократить расходы на автоматизацию и организовать эффективный процесс работы выездных монтажников.

«Совтех» занимается монтажом и обслуживанием оборудования для спутникового мониторинга транспорта. Ранее «Совтех» для автоматизации сервиса использовала enterprise-решение Creatio. С учетом стоимости лицензий «Совтех» приобретал их только для офиса и не мог подключить к системе выездных монтажников. Кроме того, почти любые дополнительные настройки или доработки в Creatio биллинговались отдельно и увеличивали затраты на автоматизацию.

Руководство «Совтеха» решило найти более доступную по цене систему, которая бы не уступала по функциональным возможностям той, что использовалась ранее. В итоге «Совтех» выбрал специализированную систему автоматизации техподдержки и выездного сервиса Okdesk.

Внедренная система позволяет сотрудникам «Совтеха» вести учет заявок в привязке к определенным объектам обслуживания – транспортным средствам, на которых установлено телематическое оборудование.

Okdesk из «коробки» интегрирован с Wialon - платформой мониторинга транспорта и IoT. Поэтому «Совтеху» не пришлось нести дополнительные расходы и на синхронизацию систем. Интеграция позволяет специалистам «Совтеха» не только синхронизировать данные по обслуживаемым транспортным средствам каждого клиента, но и вести полную историю всех работ и выездов.

Выездные монтажники стали на 100% мобильными. С помощью полнофункционального мобильного приложения Okdesk они получают заявку со всей необходимой информацией. В рамках выполнения работ специалисты используют чек-листы, фиксируют затраты. А по итогам выполнения заявки прикладывают фотографии объекта до и после ремонта, формируют акты выполненных работ.

«Выработку монтажников мы рассчитываем при помощи встроенного в Okdesk механизма прайс-листов, – отметил руководитель технического отдела ГК “Совтех” Алексей Бейфус. — Благодаря внедренной help desk системе мы теперь получаем необходимые аналитические данные по выездному сервису и техподдержке: среднее время решения заявок, просроченные сдачи оригиналов документов и другую информацию для принятия решений».

«Выездной сервис и постпродажное обслуживание должны быть не только эффективными, но и рентабельными в части автоматизации. Мы предлагаем уникальную для рынка комбинацию: функциональность и гибкость систем enterprise-уровня по минимально возможной стоимости, которая доступна любой сервисной компании, – отметил сооснователь и коммерческий директор Okdesk Кирилл Федулов. – Уже более 700 компаний на ежедневной основе используют наше ИТ-решение».