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Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP

Решение Epam Conversion Factory for SAP S/4HANA, разработанное компанией Epam Systems, поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ, получило статус квалифицированного SAP пакетированного партнерского решения. Это подтверждает его соответствие требованиям и стандартам качества SAP, высокую эффективность и возможность применения на предприятиях в России и странах СНГ, использующих программные продукты SAP.

Epam Conversion Factory for SAP S/4HANA – это пакетированное решение, которое позволяет в минимальные сроки и с предсказуемым результатом перевести бизнес-процессы предприятия с SAP ECC на S/4HANA. Для клиентов решение доступно в двух вариантах и охватывает различные с точки зрения сложности сценарии работы.

Так, тестовая миграция займет 8 недель и даст компании возможность оценить техническую готовность применяемых систем к переходу на S/4HANA и получить детальный план и оценку для конверсии всего ИТ-ландшатфта. При выборе полной миграции на S/4HANA может быть переведено любое количество систем заказчика с возможностью развертывания как локально, так и в облаке с RISE with SAP, а на проект потребуется от 12 недель. В зависимости от потребностей бизнеса клиента предложение может быть дополнено рядом других сервисов.

Дмитрий Фридлянд, руководитель центра компетенции по решениям SAP, Epam, сказал: «Epam обладает более чем 25-летним опытом оказания услуг в сфере консалтинга, разработки и внедрения решений с использованием технологий и платформ SAP. Это позволяет нам снижать риски и гарантировать заказчикам, что при любой сложности проект будет реализован в запланированные сроки. В то же время квалификация SAP обеспечивает более высокий уровень доверия клиентов, и мы благодарны SAP СНГ за оценку наших усилий по созданию надежного и гибкого решения, которое поможет предприятиям переходить на S/4HANA и максимально использовать потенциал инновационных продуктов SAP».

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