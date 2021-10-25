«Белая Дача» полностью перешла на электронные ценники

Гипермаркет Hoff «Белая Дача» первым из всей сети компании полностью перешел на электронные ценники. В пилотном режиме эта технология тестируется с 1 августа 2021 г.

Услуги по установке и обслуживанию электронных ценников предоставляются компанией «Цифровые технологии ритейла» (ЦТР).

Электронные ценники — компактные беспроводные модули, работающие на базе технологий «электронной бумаги» (e-paper) и электронных чернил (e-ink), — позволяют повысить эффективность бизнеса. Опыт использования электронных ценников ЦТР в более чем 50 торговых точках таких сетей как «Магнит», «Верный», Tele2 и других компаний в европейской части России показывает, что эта технология позволяет увеличить розничный торговый оборот магазина и фронтальную маржу. Такой эффект достигается благодаря сокращению объема ручного труда: по данным клиентов ЦТР, экономия рабочего времени составляет не менее 2,5 часов в смену для каждого сотрудника, поскольку изменение цен во всех оборудованных торговых точках происходит моментально – им управляет один оператор.Также обновление данных на ценниках может осуществляться сотрудниками в торговом зале через мобильное приложение в смартфоне.

Помимо этого использование электронных ценников позволяет сократить воздействие на экологию: экономия бумаги для печати ценников для одной торговой точки может составлять до 25-30 кг в месяц.

Применение электронных ценников гарантирует повышение уровня клиентского опыта в торговой точке: покупатели больше не сталкиваются с ошибками в отображении цены товара, что, по данным ЦТР, становится поводом для обращений на «горячие линии» до 15-20% клиентов. Благодаря перераспределению рабочих ресурсов с замены ценников на выкладку товара и работу в кассовых зонах происходит более качественное и быстрое обслуживание покупателей.

«Hoff «Белая Дача» стал первым гипермаркетом мебели и товаров для дома в России, где применяются электронные ценники. Данная технология позволяет значительно экономить рабочие ресурсы: сотрудники в зале могут больше времени уделять обслуживанию клиентов, не отвлекаясь на рутину с переписыванием бумажных ценников . Кроме того, каждый электронный ценник имеет QR-код, который можно считать с помощью смартфона и получить исчерпывающую информацию о характеристиках товара», — рассказал исполнительный директор ООО «Цифровые технологии ритейла» Михаил Ланцов.

«Электронные ценники достаточно широко распространены в рознице, теперь благодаря нашей внутренней программе инноваций мы запустили пилот технологии и у нас. В рамках пилота нам предстоит проверить различные гипотезы, оценить эффективность и рассчитать окупаемость решения. Рассчитываем, что электронные ценники смогут стать неотъемлемой частью нашего цифрового магазина и поддержать инициативы компании в рамках устойчивого развития», — в свою очередь отметил директор по информационным технологиям HOFF Константин Пешехонов.