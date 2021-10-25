Банк «Открытие» обновил платформу СЭД

Банк «Открытие» совместно с компанией «Синтеллект» успешно завершили проект по модернизации системы электронного документооборота банка, выполнив переход на российскую платформу СЭД Tessa.

Пользователями новой СЭД стали более 20 тыс. сотрудников одного из крупнейших банков страны. В системе настроены ключевые процессы делопроизводства, в том числе автоматизированы работа канцелярии, согласование и обработка внутренних и организационно-распорядительных документов, доверенностей, коллегиальных органов, также автоматизирован блок договорных документов.

Одновременно с переносом процессы были оптимизированы с учетом возможностей новой системы. Выполнена миграция данных из различных предшествующих систем ЭД.

Успех проекта по переходу на платформу Tessa подтвержден первыми результатами: спустя два месяца после его реализации была значительно снижена нагрузка на всю информационную систему банка: 6 информационных систем выведено из эксплуатации, высвобождено 45 ТБ серверного дискового пространства, выведено из группы 12 серверов. Кроме того, увеличена скорость доступа к данным, расширилась функциональность системы.

Пользователи отмечают, что доступ к информации и сервис поиска стали более комфортными, реакция на запрос происходит в доли секунды. Благодаря дружелюбному интерфейсу общее количество пользователей увеличилось на 20%, значительное число пользователей работают с мобильной версией системы, что в условиях пандемии является стратегически важным инструментом. Выведены из эксплуатации нецелевые системы, произведено расширение функций бизнес-процессов, произошло ускорение критичных процессов. Отмечено значительное снижение эксплуатационных расходов.

Без изменения структуры ИС банка и ввода новой платформы добиться таких результатов было бы невозможно.

Модернизация платформы и интеграционные процессы позволили усилить позиции банка в статусе современного и безопасного.

Отдельно стоит отметить высокую вовлеченность основного функционального заказчика: Департамент методологии и документационного обеспечения, благодаря которому были достигнуты: профессиональная постановка задач, формализация требований, оперативное реагирование на любой запрос и активное участие в решении текущих вопросов.

Также проект был успешно реализован во многом благодаря высокой компетенции сотрудников блока ИТ, которые профессионально решали вопросы по управлению проектом, оперативно взаимодействовали между проектной командой и смежными подразделениями банка, брали на себя решение любых вопросов, связанных с ИТ-инфраструктурой банка.

СЭД – одна из трех подсистем на базе платформы Tessa в банке «Открытие». Параллельно с внедрением СЭД в банке на базе единой универсальной платформы реализуются проекты по автоматизации электронного архива клиентских досье (ЭДК) и хранилища разнопланового контента – Tessa ECM.