«Аэродиск» и «Киберпротект» создают совместную многоуровневую бэкап-среду

Компании «Аэродиск» и «Киберпротект», технологический партнер Acronis, завершили стадию базовых испытаний совместимости своих решений, подтвердив необходимый уровень продуктивного взаимодействия линеек СХД «Восток» и Engine с решением «Акронис защита данных» для резервного копирования данных.

На следующем этапе компании выполнят более глубокую интеграцию продуктов в рамках единого комплексного решения. Конечным результатом партнерского взаимодействия станет создание многоуровневой среды резервного копирования и хранения копий на СХД с возможностью инициации резервирования и хранения данных на магнитных лентах и в облаках.

Сотрудничество компаний началось несколько лет назад в рамках совместного проекта. Тогда же возникла идея о налаживании постоянное партнерства между компаниями. Летом 2021 г. стартовал проект по интеграции СХД «Аэродиск» и «Акронис защита данных 15» — системы резервного копирования систем любой сложности с защитой от вирусов-шифровальщиков и оценкой уязвимостей.

«Рынок СХД и систем резервного копирования устроен таким образом, что штатные решения, как правило, не покрывают всех задач по бэкапу, которые возникают на реальных проектах заказчиков. Поэтому нам, как производителю СХД, важно предусмотреть качественную встроенную ИБ-функциональность, построенную на специализированном решении для резервного копирования. Линейка «Акронис защита данных» обеспечивает как широкое покрытие типовых задач резервного копирования, так и дает возможности для решения нетривиальных задач», — отмечает генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Компании планируют до конца 2021 г. провести более глубокую интеграцию решений «Киберпротекта», которые будут встраиваться в СХД и предоставлять все возможности современного бэкапа «из коробки». Аналогичное взаимодействие в рамках партнерства с компанией «Киберпротект» запланировано по гиперконвергентной системе vAIR и гипервизору АИСТ.

«В работе с “Аэродиском” нами движет общая цель: мы хотим предоставить заказчикам полностью российское, конкурентоспособное решение по хранению данных и бэкапу, которое не только надежно решит их задачи, но и обеспечит высокие результаты производительности. Как показал стартовый этап совместной работы, мы готовы находить оптимальные решения по созданию продвинутых современных продуктов», — добавляет Алмаз Валиуллин, руководитель направления технологических партнерств, директор филиала компании «Киберпротект» в городе Иннополис.