Солнечная установка на крыше московской штаб-квартиры «Сименс» обеспечивает здание дополнительным электричеством

Компания «Сименс» подключила свою московскую штаб-квартиру к источнику возобновляемой энергии: ее поставляет солнечная установка, смонтированная на крыше здания. Торжественное открытие установки состоялось 22 октября 2021 г.

Установка представляет собой фотоэлектрическую систему с номинальной мощностью 5,4 кВт, подключенную к однофазной электрической распределительной сети переменного тока 230В. Новая солнечная электростанция способна не только обеспечивать здание дополнительным электричеством, но и анализировать количество энергии, произведенной за определенный период времени, делать прогноз производительности электроустановки, оценивать текущее состояние станции и влияние на окружающую среду. Одновременно одна из ключевых целей этого проекта – демонстрация возможностей инноваций для получения «зеленой» энергии.

Для воплощения проекта в жизнь компанией «БалтЭнергоМаш» были поставлены 12 монокристаллических солнечных панелей номинальной мощностью 450 Вт каждая. Они занимают суммарную площадь 2,3 м2. Принцип их работы: на поверхности фотоэлементов находятся полупроводники, которые двигаются при воздействии солнечных лучей и вырабатывают электроток. При этом не происходит никаких химических реакций, что обеспечивает долгую службу устройства. Кроме того, панели легко использовать, поскольку они обладают небольшим весом и просты в обслуживании. Преобразование постоянного тока в переменный осуществляется с помощью стрингового инвертора Siemens Kaco blueplanet 5.0 TL3 номинальной мощностью 5 кВт с КПД 98%. Такие инверторы позволяют получать максимальную выгоду от солнечной энергии за счет энергосберегающих технологий.

Сейчас более 70% глобального энергопотребления «Сименс» приходится на «зеленое» электричество: компания выразила готовность достичь нейтрального углеродного следа до 2030 г., и на сегодняшний день она уже сократила выбросы СО2 на 54%, в том числе благодаря энергии из возобновляемых источников.

«Сейчас наша задача – на своем опыте продемонстрировать эффективность и простоту внедрения новых «зеленых» технологий. В ближайшее время мы установим в нашем офисе зарядную станцию для электромобилей и подключим ее к сети. Таким образом мы получим замкнутый цикл – от производства до потребления «зеленой» энергии. Преодолев весь этот путь сами, мы поделимся своим опытом с нашими заказчиками и будем предлагать им использовать «зеленые» технологии», – говорит Александр Либеров, президент «Сименс» в России.

Алексей Трошин, соучредитель компании «БалтЭнергоМаш», отмечает: «Зеленая» энергетика становится более востребованной с каждым днем. Солнечная энергетика – крупнейший сектор мировой экономики по объемам привлекаемых инвестиций и вводимых мощностей. Ближайшее время появится заметная конкуренция в сфере генерации солнечной энергии, так как в России реализуется большое число проектов в этой отрасли».