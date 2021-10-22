«Рив гош» внедряет machine learning в цифровые продукты

В сентябре 2021 г. «Рив гош» и Napoleon IT заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве по расширению функциональности мобильного приложения. Главная задача — поддержать концепцию омниканальности и бесшовного клиентского опыта. Вне зависимости от предпочтений клиента и его покупательского пути приложение остается важной точкой контакта с онлайн покупателями, посетителями магазина и клиентами, только планирующими свой визит.

Для того, чтобы клиенты «Рив гош» могли быстро и легко найти нужную информацию (о магазинах, продуктах, промо-акциях и пр.), планируется оптимизация приложения: переработка UI/UX, пользовательского пути, авторизации, главного экрана, раздела с акциями. В перспективе — работа с корзиной, карточкой товара и оформлением заказа. Увеличивается скорость загрузки и производительность приложения.

Следующим шагом будет внедрение новых цифровых продуктов для непрерывного совершенствования пользовательского опыта: кастомного чат-бота с применением технологий machine learning, разработка полнотекстового умного поиска и создание отдельного приложения-помощника для консультантов. Кастомный чат-бот для поддержки пользователей будет интегрирован в мобильное приложение. Это позволит разгрузить службу технической поддержки и привлекать сотрудников только для решения сложных вопросов. Благодаря созданию умного полнотекстового поискового модуля у клиентов «Рив гош» появится возможность искать товары по штрих-коду, qr-коду, изображениям и видеозаписям с учетом семантики и исправления опечаток. Например, пользователь сможет загрузить фото интересующего продукта, а система распознает товар, укажет стоимость, наличие и доступные альтернативы.

Мобильное приложение для консультантов (DSA — digital sales assistant) будет включать все необходимые сервисы и данные для улучшения покупательского опыта. Это важная часть экосистемы, объединяющая онлайн и оффлайн магазины в единую среду как для клиента, так и для консультанта. В ближайших планах — предоставить возможность клиентам в торговой точке самостоятельно выбирать, сканировать и оплачивать продукты через мобильное приложение онлайн. Или сделать это при помощи консультанта и DSA по qr-коду.

«В последние годы возросла скорость смещения фокуса в сторону онлайн, поэтому очень важно любой розничной компании иметь полнофункциональное и удобное мобильное приложение. Чат боты, оплата через приложение и другие инновации — это уже не дань моде, а жизненная необходимость», — отметил Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.