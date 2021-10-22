Предприятия Московского региона – лидеры по использованию облачных сервисов в РФ

МТС провела опрос среди предприятий Московского региона, посвященный использованию облачных сервисов. Число компаний, применяющих облака, за последний год выросло в два раза. Почти две трети компаний используют облачные решения в работе или производстве и связывают рост эффективности бизнеса с внедренными решениями.

В опросе, проходившем в августе-сентябре 2021 г., приняли участие 200 компаний — членов ТПП Москвы и ТПП Московской области из промышленного сектора, сельского хозяйства, медицины, недвижимости, торговли и ЖКХ. Облачные сервисы используют 65% участников опроса, что выше, чем в среднем по России. Половина из них начали применять облачные технологии до пандемийного 2020 г., дополнительно подстегнувшего российский бизнес к цифровизации и миграции в облако.

«Облака становятся комфортной средой для роста бизнеса за счет гибкости и оперативности внедрения. Даже на сегодняшнем турбулентном рынке спрос на решения #CloudMTS за год вырос вдвое, постепенно растет интерес к специализированным и комплексным решениям», — отмечает коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Максим Кононенко.

В ходе опроса участники могли выбрать несколько вариантов ответа, отмечая влияние облачных сервисов на работу предприятий. Респонденты, использующие облачные сервисы, отметили, что облака повлияли на эффективность бизнеса следующим образом: 37% предприятий с помощью облаков централизовали ИТ-ресурсы и доступ к ним, что позволило оптимизировать взаимодействие удаленных друг от друга подразделений и повысить качество продукции и предоставления услуг; 31% респондентов считают, что такие решения способствовали повышению информационной безопасности и устойчивости бизнес-процессов, обеспечивая бесперебойную работу корпоративных систем; 26% компаний смогли развить онлайн-каналы продаж, привлечь заявки из других регионов страны и благодаря этому выйти на федеральный уровень;

Кроме того, 24% компаний оценили преимущества облачных технологий при организации удаленных рабочих мест для сотрудников, и 18% участников опроса считают, что облака помогли оперативнее запускать digital-проекты.

С весны 2020 г. количество использующих облака московских компаний удвоилось, свидетельствуют результаты опроса. Самый востребованный облачный сервис — аренда виртуальных серверов и размещение в облаке бизнес-систем и интернет-сайтов. Его в списке используемых сервисов указали все компании, работающие с облачными решениями.

Кроме этого бизнес стал активнее переходить на облачные сервисы для конкретных прикладных задач. Самые популярные из облачных сервисов, решающих такие задачи, – удаленные рабочие или учебные места, которыми пользуется каждая третья компания. Около 18% опрошенных компаний используют решения по резервному копированию и восстановлению данных, 13% – услуги информационной безопасности из облака. Около 8% участников опроса пользуются корпоративными и специализированными сервисами для разработчиков и услугами облачного ИТ-аутсорсинга и около 2% применяют чат-ботов и обработку данных с использованием искусственного интеллекта.

Более 60% компаний сообщили, что смогли внедрить облака силами собственных ИТ-команд, остальным была нужна специализированная поддержка. 85% бизнеса Московского региона пользуется услугами российских облачных провайдеров.

Все респонденты сообщили, что хорошо осведомлены о том, какие облачные сервисы представлены на рынке. Несмотря на это, треть респондентов не применяют и пока не планируют применять облачные решения. Основные сдерживающие внедрение факторы — обеспокоенность относительно безопасности и сохранности корпоративных данных в облаке. Регуляторные требования к защите данных упомянул каждый пятый участник опроса. Расширить набор используемых облачных сервисов в ближайшее время планирует 27% компаний, уже работающих с такими решениями.