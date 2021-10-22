Linxdatacenter подтвердила выполнение требований стандарта PCI DSS

На фоне роста безналичных платежей в России Linxdatacenter подтвердила соответствие ИТ-инфраструктуры и операционных процессов дата-центров стандарту PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1).

Компания Linxdatacenter прошла ресертификацию по PCI DSS согласно требованиям стандарта, предъявляемых для облачных провайдеров и центров обработки данных. Аудит физической, виртуальной и сетевой инфраструктуры Linxdatacenter, программного обеспечения и систем безопасности проводила компания Compliance Control.

Сертификат PCI DSS подтверждает высокий уровень безопасности ИТ-сервисов компании, включая виртуальные решения (IaaS), в том, что касается задач хранения, обработки и передачи данных платежных карт. Требования PCI DSS направлены на защиту информации, несанкционированный доступ к которой может привести к потере конфиденциальности и денежных средств.

Практика Linxdatacenter опирается на ежегодную сертификацию ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге по PCI DSS, включающую как оборудование, так и развернутое на нем облако.

По прогнозам международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), объемы карточных платежей в России будут расти темпами, которые превышают аналогичную динамику в США, Великобритании и Германии. При этом среднегодовой темп роста транзакций в России, по расчетам аналитиков, составит 12%, а суммы платежей увеличатся в среднем на 9%.

В целом за период с 2010 по 2018 г. в нашей стране был зафиксирован 30-кратный рост объемов безналичных карточных транзакций. В 2020 г. BCG включила Россию в топ-5 стран-лидеров по динамике адаптации расчетов частных лиц к безналичной форме в период пандемии.

«На сегодняшний день высокий уровень защищенности инфраструктуры и сервисов является необходимым условием для успешного развития коммерческого ЦОДа. Регулярные аудиты, проводимые сертифицирующими организациями, дают компании независимую оценку реализуемых нами мер в сфере информационной безопасности», – сказал Георгий Беляков, руководитель направления информационной безопасности Linxdatacenter.