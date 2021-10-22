«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio

«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio.

Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интеграция для омниканального контакт-центра Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. С ее помощью операторам контактного центра больше не нужно работать отдельно в интерфейсах Genesys Pureconnect и Terrasoft Creatio. Теперь все процессы можно вести из CRM.

Возможности коннектора включают управление входящими и исходящими звонками в CTI-панели Creatio, управление соединением (принять/перевести/удержать/завершить и др.), автоидентификацию клиента по номеру телефона с загрузкой данных клиента, а также сохранение и отображение всех коммуникаций с клиентом в истории обращений на персональной странице клиента.

«Многие наши клиенты пользуются Terrasoft Creatio — это одна из наиболее популярных CRM-систем на сегодняшний день. В то же время их контактные центры работают на омниканальной платформе Genesys. Оба продукта идеальны с точки зрения автоматизации продаж и построения эффективной СХ–стратегии. По опыту наших клиентов мы знаем, что отсутствие связки решений и необходимость работы сотрудников в нескольких интерфейсах приводила к возникновению ошибок и банальной потере времени. Наш коннектор решает эту проблему: соединяет продукты в единый интерфейс, тем самым повышает скорость и качество работы операторов контакт-центров, — сказала Галина Левицкая, директор центра внедрения бизнес-систем «Инфосистемы джет».

Коннектор выпущен в трех версиях. В базовой версии «Voice» доступны только голосовые каналы обслуживания. Версии коннектора Digital и Pro могут интегрироваться с текстовыми каналами обслуживания (веб-чатом, мессенджерами — WhatsApp, Viber, Telegram, социальными сетями — Facebook, Instagram, Twitter, VK).

Коннектор работает только с Creatio, начиная с версии 7.10. Для использования решения требуется приобретение лицензий Genesys Pureconnect.