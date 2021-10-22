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Hisense анонсировала первый в мире лазерный сворачивающийся телевизор

Компания Hisense представила в Пекине телевизор со сворачивающимся экраном – Hisense Rollable Screen Laser TV, который имеет дисплей с диагональю 77 дюймов и использует разработанную самой компанией полноцветную лазерную технологию. В модели поддерживается разрешение 4К (поддержка HDR), отображается 107 % цветового пространства BT.2020, пиковая яркость составляет 350 кд/м2, толщина дисплея 1,6 мм.

Модель не имеет рамок по бокам, только верхний фрагмент рамки и более массивный фрагмент снизу. На сегодня у Hisense более 70 патентов, связанных с лазерными телевизорами подобного типа.

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Система основана на визуальном процессоре Transvision и использует динамики Harman Kardon. По данным самого производителя, в развернутом положении телевизор обеспечит впечатления, сопоставимые с теми, что возникают при посещении кинотеатра, а в свернутом — работает «как оперный театр».

В производстве используются высокотехнологичные материалы авиационного уровня, а экран достаточно гибкий для сворачивания в трубку и при этом вполне жесткий для формирования устойчивой плоской поверхности в развернутом состоянии. Аудиосистема, настроенная командой специалистов Harmon Cardon Golden Ear, поддерживает звуковые эффекты Dolby с двойным DTS-декодированием.

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