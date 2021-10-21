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Цифровой двойник: «Ростелеком» развернет в Анапе геоинформационную платформу РусГИС

«Ростелеком» приступил к внедрению в городе-курорте Анапа геоинформационной платформы РусГИС, которая оцифрует и объединит в единую систему всю информацию о муниципальной собственности, транспорте, пляжных территориях и других социально и экономически значимых объектах. Сервисы РусГИС позволят оптимизировать издержки на эксплуатацию городской инфраструктуры, принимать эффективные управленческие решения и повышать инвестиционную привлекательность курорта. Проект реализуется на основе соглашения с администрацией города и будет завершен к концу года.

«Мы запустили этот проект для повышения прозрачности и эффективности системы управления всей территорией курорта. С помощью РусГИС мы можем отслеживать нарушение правил застройки, контролировать использование муниципального имущества по назначению, выявлять и включать объекты недвижимости в налогооблагаемую базу, тем самым увеличивая объем поступлений в городской бюджет», – отметил Владислав Ивченко, начальник управления информатизации и связи администрации города-курорта Анапы.

РусГИС собирает, анализирует, визуализирует и хранит пространственные данные и формирует на их основе интерактивные карты с удобным интерфейсом, навигацией и возможностью масштабирования. Внедрение геоинформационной платформы включает проведение аэрофотосъемки, наполнение системы данными, а также настройку автоматической рассылки уведомлений налогоплательщикам и последующий мониторинг исполнения решений. Уже в ходе пилотного запуска проекта, когда в систему РусГИС были загружены общедоступные сведения из федеральных баз данных и ортофотопланов Анапы, было выявлено более 27 тыс. земельных участков без сформированных границ, свыше 1,5 тыс. земельных участков без категории, порядка 2 тыс. земельных участков без вида разрешенного использования, а также более 1,5 тыс. земельных участков без кадастровой стоимости.

«Наши эксперты консультируют участников проекта при работе с аналитикой и помогают стандартизировать информацию. Такой подход позволяет оперативно превращать сведения о полученных ошибках и расхождениях в базах в реальные налоговые поступления в бюджет муниципалитета. В перспективе с помощью РусГИС в Анапе будет создан полноценный цифровой двойник города», – отметил Евгений Матвеев, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

После внедрения системы сотрудники администрации смогут в одной информационной среде видеть данные Кадастровой палаты, Росреестра, ФНС, аэрофотосъемки. В системе будет отображен каждый участок и каждое здание: нейросеть посчитает их площади, а затем сравнит с данными ФНС. При этом процесс устранения нарушений будет максимально автоматизирован. В будущем специалисты муниципалитета смогут самостоятельно создавать новые информационные слои, используя Яндекс- и Google-карты, OpenStreetMap, аэроснимки беспилотников или спутниковую съемку. Дополнительно «Ростелеком» предоставит администрации Анапы готовые модули, которые позволят автоматизировать процессы и в других сферах муниципального хозяйства. Они будут проводить мониторинг реконструкции дорог, качества воздуха, отслеживать зарастание муниципальных земель, а также выполнять другие важные социальные задачи.

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