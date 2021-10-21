SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений

Поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», компания SberCloud и ИТ-компания «Инфосистемы Джет» разработали систему автоматического предоставления кластеров Managed OpenShift. С его помощью SberCloud разворачивает кластеры OpenShift в пределах 30 минут без участия ИТ-специалистов и ускоряет разработку ПО своих клиентов, среди которых компании экосистемы «Сбера».

Аналогичными по функциональности решениями обладают мировые гиперсейлеры, такие как Amazon и Microsoft. На российском рынке подобных аналогов нет.

«Нужный нам сервис Managed OpenShift не представлен в России. Изначально мы понимали, что его создание не будет простым. Дело в том, что готовых решений для автоматического развертывания кластера OpenShift для платформы vCloud Director от VMware, которая используется у нас для управления виртуальной инфраструктурой, не существует, — объясняет Михаил Лобоцкий, заместитель генерального директора SberCloud. — Поэтому мы пошли по пути разработки собственной ИТ-системы. Мы в лице будущего партнера искали не просто исполнителя, а по сути помощника для целостности команды. По итогам тендера была выбрана компания "Инфосистемы Джет"».

SberCloud предоставляет востребованную клиентами услугу и оптимизирует затраты на управление кластерами благодаря автоматизированному сервису, который по одному клику создает кластер Red Hat OpenShift в течение получаса. В ближайшее время возможности сервиса будут расширены: пользователи смогут самостоятельно определять не только базовые параметры создаваемого кластера на портале самообслуживания.

На момент окончания разработки услуги Managed OpenShift в SberCloud уже обратились несколько клиентов с открытого рынка. Наладив автоматическое предоставление кластеров, SberCloud с одной стороны гарантирует клиентам быструю доступность сервиса, а с другой — более высокий уровень информационной безопасности. Это большой шаг вперед для бизнеса компании и клиентов, которые хотят развивать микросервисные приложения, обгоняя конкурентов по time-to-market.

Разработка системы велась совместно двумя командами. SberСloud взял на себя разработку бэкенда платформы, портала самообслуживания, а также интеграцию с сервисной платформой. Был разработан и доработан ряд сервисных контроллеров и коннекторов к подсистемам виртуализации и серверов доменных имен. Инженеры «Инфосистемы Джет» отвечали за архитектуру решения в целом и реализацию специфических для OpenShift подсистем.

«Мы столкнулись с уникальной задачей и с удовольствием приняли вызов. Но, признаюсь, проекта такого уровня сложности и амбиций в нашей практике еще не было, — говорит Александр Краснов, руководитель лаборатории DevSecOps «Инфосистемы Джет». — По сути, мы встали рядом с первопроходцами в мире DevOps — с монстрами типа Amazon и сделали аналогичный по возможностям сервис. В результате предоставление кластеров OpenShift в SberCloud полностью автоматизировано. Это дает совершенно иные скорости оказания услуг, которые так сегодня востребованы».