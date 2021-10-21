Mango Office обновил платформу сквозной аналитики и коллтрекинга

Mango Office, поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса, подключил к контуру коллтрекинга и сквозной аналитики восемнадцать новых систем. Обновление позволит маркетологам и руководителям бизнеса увеличивать выручку и прибыль своей компании, профессионально управлять рекламными активностями на основе таких показателей как расход, количество продаж, ROMI и LTV. Все интеграции подключаются в личном кабинете и настраиваются в несколько кликов.

«Наша цель — сделать пакет интеграций максимально широким, чтобы открыть доступ к инструментарию коллтрекинга и сквозной аналитики компаниям из любой отрасли и любого масштаба, а платформу Mango Office — адаптированной под широкий набор информационных систем предприятия», — сказал продакт-менеджер Дмитрий Солодкин. — По нашим данным, спрос на платформы, открывающие доступ к большому спектру инструментов автоматизации маркетинга, только за последний год вырос на 35%. Поэтому мы регулярно расширяем интеграции, которые на сегодняшний день охватывают практически все популярные рекламные системы, CRM, системы аналитики, сервисы обратных звонков, онлайн-чатов, конструкторов виджетов и конструкторов сайтов».

В осеннее обновление попали интеграции с RetailCRM, CarrotQuest, Tilda, TapLink, TimePad и др.

Каждый сервис настраивается в пару кликов. Например, чтобы отслеживать обращения через обратные звонки, достаточно скопировать вебхук из интерфейса Mango Office на страницу нужного сервиса. Виджет и конструкторы сайтов включаются еще проще, через кнопку “On” внутри личного кабинета коллтрекинга.

Еще одно существенное изменение — скорость выгрузки основных отчетов увеличилась в 5-10 раз. Это особенно важно для крупных компаний с большим объемом данных, которым необходим оперативный анализ важных показателей по каждому рекламному каналу, источнику, рекламной кампании.

Коллтрекинг Mango Office функционирует с помощью автоматического добавления подменных номеров по реальному трафику. Заказчику не нужно приобретать для анализа рекламных источников отдельный пул телефонных номеров. Это позволяет снизить общие расходы и увеличить точность оценки эффективности рекламы, защищая аналитику от сбоев, когда количество пользовательских сеансов с рекламных размещений превышает количество свободных телефонных номеров.

В компании отметили, что интеграционный хаб будет и дальше развиваться. К концу 2021 г. у сервиса появится еще больше возможностей и инструментов.