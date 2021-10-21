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«Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С»

«Эдит про» выиграла открытый конкурс компании «Россети Ленэнерго» на оказание услуг по сопровождению и доработке информационных систем предприятия на базе «1С». Стоимость контракта составила около 40 млн руб.

«Россети Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Организация управляет 430 центрами питания, обслуживает территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Чтобы постоянно повышать производительность, внутри компании регулярно разрабатывают новые требования к информационным системам на базе «1С». Также они создаются в вышестоящих организациях, в том числе в компании «Россети». Кроме того, в «Россети Ленэнерго» сейчас планируют оптимизацию некоторых процессов. Например, ведения учета данных технического перевооружения и реконструкции объектов электроэнергетики.

В рамках проекта ГК «Эдит про» предстоит устранить возможные сбои в работе информационных систем компании на базе «1С», улучшить их интерфейс и расширить функциональные возможности.

Кроме того, необходимо адаптировать ПО организации для работы на обновленной аппаратной платформе и актуализировать под требования современного законодательства, для применения новых системных возможностей и функционирования в среде обновленной телекоммуникационной инфраструктуры.

Изменения необходимо внести, в частности, в системы управления процессами технологического присоединения, производственными активами, техническим обслуживанием и ремонтами.

Кроме того, «Эдит про» займется сопровождением обновленного ПО, обеспечивая бесперебойную работу систем, а также консультируя и обучая пользователей.

«Информационные системы на базе «1С» охватывают самые разные сферы деятельности «Россети Ленэнерго». Поэтому их поддержка и сопровождение крайне важны для предприятия, так как нацелены на их бесперебойное и корректное функционирование», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

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