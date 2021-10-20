СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE

ГК Astra Linux, один из ведущих российских разработчиков операционных систем и средств виртуализации, и компания Huawei, один из крупнейших мировых поставщиков инфокоммуникационных, инфраструктурных решений и умных устройств, сообщают об успешном завершении испытаний совместимости системы хранения данных OceanStor Dorado 18000 и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition.

По результатам проверки система хранения данных Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 признана совместимой с ОС Astra Linux Special Edition (очередное обновление 1.6), что подтверждается сертификатом No 5506/2021 от 09.07.2021 г.

Результаты тестирования продемонстрировали полную совместимость в отношении возможностей подключения, надежности, быстродействия и стабильности, отвечая требованиям наиболее востребованных приложений. Система хранения данных Huawei Dorado 18000 V6 благодаря оптимизированным микросхемам, протоколам и алгоритмам может обеспечить более 21 миллиона операций ввода-вывода в секунду и выдержать отказ 7 из 8 контроллеров.

Сертификация сервера стала очередным шагом в рамках стратегического партнерства ГК Astra Linux и Huawei. В 2019 г. компании подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого стала работа над совместными комплексными решениями. Astra Linux является одним из первых российских вендоров, с которым создается партнерская экосистема на базе процессоров KunPeng.

«ГК Astra Linux намерена продолжить работы, направленные на развитие мультиплатформенности. Учитывая плодотворное сотрудничество с Huawei, мы планируем запуск новых совместных решений уже в ближайшее время», — отмечает Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.