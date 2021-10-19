Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата

Компания eKassir, резидент фонда «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ), разработала модуль аналитики eKassir ATM Customer journey analytics (входит в состав мультивендорного управляющего ПО eKassir ATM Terminal), который позволяет отслеживать действия при использовании банкоматов (ATM). Это решение позволяет не только превратить банкомат в полноценный цифровой канал коммуникации, но и измерить её эффективность.

С помощью eKassir ATM Terminal банкомат может стать полноценным банковским мини-офисом, предложив клиенту те же функции, что и в интернет- и мобильном банке: оформление заявки на новый продукт, операции с уже подключенными услугами, просмотр аналитики расходов, оформление платежей и переводов. Решение помогает экономить время пользователей на визитах в банк (большинство операций можно выполнить на банкомате, не тратя время в очереди в кассу) и увеличить доступность новых банковских продуктов.

С помощью eKassir ATM Customer journey analytics банкам будут доступны отчеты о сценариях использования ATM, воронки конверсии, визуализация пути клиента. Также модуль поможет проводить A/B-тестирования, отслеживать проблемные зоны, с которыми возникают сложности. Персонал банков будет получать информацию о сбоях в клиентских сценариях и сможет оперативно исправлять их. Вся информация будет предоставляться в веб-интерфейсе с наглядными дашбордами и графиками. Ранее аналогичные данные действий пользователей были недоступны для сбора с банкоматов.

Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовой отрасли фонда «Сколково», сказал: «Любые инструменты по исследованию поведения и анализу предпочтений клиентов являются основой для формирования лучшего предложения на рынке. Уникальный продукт eKassir предоставляет возможность банкам повысить рентабельность сети банкоматов и сформировать NBO (Next Best Offer) для каждого сегмента с минимальными затратами».

Преимущество модуля eKassir ATM Customer journey analytics состоит в том, что в отличие от популярных сервисов веб-аналитики модуль разворачивается в собственной инфраструктуре банка, а значит данные о клиентах не передаются третьей стороне и остаются под контролем владельца системы. Информация, которую собирает модуль, не относится к личной и не требует особой защиты. Личная информация (имена, контакты, номера банковских карт) не собирается программой.

Иван Карманов, генеральный директор eKassir («Екассир – Банковские системы»), сказал: «ATM Customer journey analytics – это уникальная разработка для российского рынка, не имеющая аналогов. Решение позволяет анализировать взаимодействие с клиентами на АТМ так, как это делается сегодня в мобильном и интернет-банке. Это возможность применить современные подходы к старому каналу».