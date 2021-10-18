Вузы получили стратегии цифровой трансформации

В Центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС 15 октября 2021 г. состоялась защита отраслевого потока Минобрнауки. 94 руководителя в сфере образования и науки прошли обучение по программе «Реализация проектов цифровой трансформации» и разработали цифровые стратегии университетов.

С 1 сентября 2021 г. во всех вузах появились «цифровые» проректоры. Главная задача — разработка стратегий цифровой трансформации вузов и их реализация. Это необходимо, чтобы перестроить административные и образовательные процессы высшей школы.

Среди задач руководителей цифровой трансформации университетов не только внедрение цифровых сервисов, но и создание новых подходов к рабочим процессам и подготовке студентов, компетенции которых должны отвечать вызовам цифровой экономики и требованиям работодателей.

Разработанные стратегии по итогам обучения получили 16 вузов: Ивановский, Кубанский, Пензенский, Пятигорский, Вологодский, Северо-Осетинский, Удмуртский государственные университеты, технические университеты в Воронеже и Кемерово, а также Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, Российский государственный социальный университет (РГСУ), Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Уфимский государственный авиационный технический университет, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

Представители вузов защитили свои стратегии перед экспертным жюри, в состав которого вошли: руководитель Центра оценки и кадрового развития Наталья Гаркуша, эксперт Центра, директор проектов ПАО «Сбербанк» Александр Ожаровский, директор по продукту «ИКС Холдинг», «Ростелеком», Mail.ru Андрей Ковалев и другие. По словам экспертов, внимание уделили трансформационному эффекту представленных стратегий, их детализации и уровню проработки мероприятий, направленных на реализацию.

Члены жюри прокомментировали проекты команд и отметили моменты, требующие доработки, для эффективной реализации стратегий. «Еще есть над чем работать, но самое главное, что все начали движение. Не забывайте о миссии — для чего нужна стратегия. Направления работы могут быть разными: от управления данными до снятия бюрократических барьеров развития цифровых сервисов. Но все они должны быть приоритетными для вас. Не останавливайтесь, мы готовы и после обучения оказывать вам поддержку и методологическое сопровождение», — подчеркивает директор института цифрового развития науки и образования МФТИ Ярослав Демченко.