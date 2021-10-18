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Интеграция Внедрения
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«Т плюс» разработала и внедрила собственных системных роботов на базе технологий SAP

Группа «Т плюс» разработала системных роботов для выполнения рутинных операций на платформе SAP Intelligent Robotic Process Automation. Они выполняют ежедневные операции в части централизованной бухгалтерии, включая учет основных средств, сверку внутригрупповых оборотов, обработку данных по государственной пошлине, автоматизацию выравнивания документов по банковским выпискам.

Проект полностью реализован за семь месяцев. Внедрение роботов позволило полностью автоматизировать процессы, которые раньше выполнялись вручную на платформе SAP ERP и занимали до нескольких дней. Теперь подготовка выгрузок и обработка документов ведется в круглосуточном режиме 24/7. Кроме того, работы не требуют пользовательского контроля.

Внедрение нового решения сопровождалось качественной трансформацией подхода компании к выполнению бизнес-процессов. Реализованный проект – первый шаг к применению технологий RPA в группе «Т плюс».

До конца 2021 г. завершится второй этап роботизации бизнес-процессов финансового блока и будет подготовлена дорожная карта по расширению на другие бизнес-процессы энергохолдинга.

SAP IRPA (Intelligent Robotic Process Automation) – технология, позволяющая создавать виртуальных роботов, выполняющих действия обычного бизнес-пользователя.

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